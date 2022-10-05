LINE推「發票管家」 期間限定綁定就送貼圖！

10月4日於台灣地區舉辦的LINE CONVERGE 2022年度活動上，LINE宣布將以「便利生活」、「社群交流」、「安全通報」三大重點更新其通訊服務功能，分別推出即日起正式上線的LINE發票管家，以及預計明年推出的即時語音群聊功能，而今年9月隨著台東大地震啟用的LINE安全通報機制也將成為使用者回報個人狀態的便利功能。

透過更多新功能增加一站式服務體驗

LINE強調其服務發展仍以一站式滿足日常生活使用體驗為方向，例如此次推出的LINE發票管家功能，除了結合先前在LINE Pay服務就已經增加的雲端發票條碼綁定機制，更加入發票自動對獎、消費管理等便利使用體驗。

而為了吸引更多人使用此項功能，LINE還額外增加每月舉辦的賓果卡活動，只要發票末兩碼有中，或是連成一條線就能額外獲得贈禮，同時在11月2日完成申請或綁定LINE發表管家，即可額外獲得活動專屬「白色的玩意」免費貼圖。

針對2020年在台灣地區推出的LINE OpenChat社群功能，後來更推出可因應各類討論主題建立社群的功能後，LINE表示目前社群聊天室每月活躍使用數量達26萬組，每月傳遞訊息量更超過2億則，而此次宣布最快在2023年上半年增加即時語音群聊功能，將可讓使用者在社群聊天室內以線上廣播功能進行多人群聊，包含主持人與聽眾在內約可容納1萬人，可用於線上教學、粉絲互動，或是各類線上主題演說。

至於今年9月隨著台東大地震啟用的安全通報功能，使用者僅需在發生重大災害時，即可透過LINE主頁上方出現的安全通報入口，藉由簡單三步驟即可完成自身安全，並且可透過列表確認線上好友、家人通報狀態，同時也能隨時了解災害最新動態。

推動更多便利線上服務

前身為TAXIGO，現在以LINE TAXI為稱運作的線上預約計程車服務，至今已經累積280萬名用戶，並且累積合作超過1萬2000名合作司機，累積完成超過2000萬次行程。而此次呼應92%使用者期待搭乘率能電動車，同時也有高達99%用戶希望每趟行程都能有貼心服務體驗，將於10月21日推出全新LINE TAXI星選科技車服務，首波將合作導入40台Tesla電動車，並且與著名形象管理顧問合作，透過完成專業禮賓訓練的司機提供高規格服務品質。

另外，LINE Bank宣布已經取得金管會許可兼營財產保險代理業務，將以「客戶導向」、「簡化流程」、「智能通報」三個方向簡化汽機車保險業務。讓使用者能更容易透過線上完成投保。而應對金融詐騙猖獗情況，LINE Bank規劃攜手165反詐騙諮詢專線進行反詐騙聯防，未來不但隨時更新詐騙樣態，也預計建置人頭帳戶模型，全面偵測詐騙交易，並且透過多元通路宣導用戶提高防詐意識。

而在LINE電商事業部分，LINE強調將強化社群商業模式，分別在LINE禮物服務推出群組送禮功能，預計在今年11月上線，LINE購物則會加入名為「拼團」的團購功能，並且以台灣作為首發市場，預計在10月25日正式上線，藉此銜接台灣常見的團購風潮。

在台內容服務更新

在內容服務部分，LINE VOOM短影音內容平台在影音播放次數成長106%，影音播放時間成長103%，並且以喜劇、美食烹飪、時尚風格、舞蹈、旅遊等5大內容最受歡迎，今天更正式推出全螢幕直式觀影體驗，以瀑布流形式不間斷播放熱門長、短影音內容，並且計畫在2023年1月推出全民影音創作功能，讓使用者在10秒鐘內即可打造創意短影音。

LINE TODAY部分則將增加電影／追劇聲量榜，以及更多付費內容，包含今年第四季將與讀墨合作的銷售電子書，以及明年第一季與博斯合作的付費運動賽事內容，並且將持續擴大內容合作廣度。而LINE TV將持續推出各種類型的原創作品，並且從10月15日開始將開放一般會員於智慧型電視上免費觀看附帶廣告的720P畫質節目，付費會員則可觀賞更多高解析度畫質的VIP專屬內容，後續也將陸續支援Android TV、Apple TV與三星智慧電視，讓用戶從手機、平板、電腦到電視都能使用LINE TV服務。

而在台發展進入第11年的LINE貼圖部分，目前已經累積培育77萬名台灣創作者，並且創作超過900萬組獨特貼圖，預計在今年第四季推出創作教學節目《創DRAW大小室》。同時，貼圖創作大賽「第三屆放手去DRAW」也將於年底正式開跑，邀請所有喜愛創作的朋友踴躍投稿。

至於在先前公布的NFT交易平台DOSI，已經在今年9月13日於台灣在內180個國家地區推出beta測試版本，預告將會在今年底以前正式推出，並且以此開啟全民Web 3.0發展，同時結合NFT內容佈局LINE元宇宙生態圈。

推動LINE服務在台永續發展

在此次活動上，LINE台灣執行長陳立人強調將從驅動人才永續、落實數位治理、建構社會韌性三個面向，推動LINE服務在台永續發展，更宣布年度資安宣導活動「投資航海冒險家」將從即日起開跑。

同時，為了推動重視人才多元化發展與個人化差異成長，LINE強調將在工作時間與場域給予同仁更大的自由彈性，並且提供多元學習管道，藉此拓展個人發展能力，同時從今年10月開始啟動LINE Changer Program計畫，讓工作同仁可申請短暫輪調到其他部門，學習跨領域的專業知識，藉此實現人才永續成長。

而LINE也強調推動培育校園人才、落實平台數位治理責任，更協助諸多業者、教育機構進行數位轉型，本身服務更以「用戶需求」為核心不斷追求創新，從通訊軟體開展多元服務至內容娛樂、金融科技、OMO、電商等領域，並以平台資源支持產業生態圈。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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