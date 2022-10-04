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嚇壞！男同學靠LINE「隱藏名單」狂偷吃引論戰 從這處能直搗交友狀態

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友認識名草有主的男同學，但發現他當「乖乖牌」的來源全都是因為用LINE的「隱藏名單」，也因此不怕女友查看手機。（示意圖／ingimage）
一名女網友認識名草有主的男同學，但發現他當「乖乖牌」的來源全都是因為用LINE的「隱藏名單」，也因此不怕女友查看手機。（示意圖／ingimage）

情侶交往是不是真的很難注意在通訊軟體的交友狀態？一名女子在學校認識一名有另一半的男生，發現對方利用LINE的「隱藏名單」，讓女友認為他「交友單純」，直呼不可思議。

一名網友在Dcard表示，日前在學校認識名草有主的男性同學，發現他雖然非單身，「但很愛跟別的女生講曖昧的話」，也會偷吃，該男子能夠這麼大膽的原因，全因他在女友面前做個「超級乖乖牌」，每天都會見面、也會給另一半查看他的手機，讓女友「相當放心」。

該名網友詢問男子後發現，原來是他會將LINE的偷情或曖昧對象設成「隱藏名單」，因此他的另一半在查看男子手機時，也不會發現他的交友狀態，「（他的）女朋友基本上不可能懷疑他。」讓這名網友直呼「賴（LINE）的隱藏名單這麼可怕」，奉勸若有機會看到對方手機，一定要去找LINE的隱藏名單。

有網友驚呼LINE的「隱藏名單」成為偷情工具。（示意圖／聯合新聞網）
有網友驚呼LINE的「隱藏名單」成為偷情工具。（示意圖／聯合新聞網）

該文引起正反兩極意見，就有網友認為查看對方的LINE相關資訊侵犯隱私，「這什麼毫無隱私權的噁心想法」、「我也建議男生都要檢查女友手機比較好」、「聰明的會有兩支手機，多辦一個門號也不貴」，也有人認為對方想偷吃，還是別的辦法可行，「學會放過自己吧，疑神疑鬼查東查西，再怎麼會查，要出軌的一樣會出軌。」

但有不少網友驚呼LINE的「隱藏好友」該怎麼設定，設定後又怎麼查找呢？《聯合新聞網》就來教教你，「隱藏好友」與封鎖好友不同，「隱藏好友」不會影響聊天、對話的進行，仍可收到對方傳送的訊息；但封鎖好友則是完全將訊息封鎖住，對方也看不到你的訊息等，因此「隱藏好友」可能成為有心人的偷情工具。

而「隱藏好友」該怎麼設定：

於「好友列表」中找到想隱藏的好友→長按該好友後選擇「隱藏」，iOS版可在指定好友左滑選擇「隱藏」。

如何用LINE隱藏好友，長按該好友後即可選擇「隱藏」。（圖／聯合新聞網）
如何用LINE隱藏好友，長按該好友後即可選擇「隱藏」。（圖／聯合新聞網）

如何叫出「隱藏好友」？

LINE主頁→右上角「設定」→好友→隱藏名單→編輯（可選擇「刪除」或「解除隱藏」）。

叫出「隱藏好友」名單，可透過LINE主頁→右上角「設定」→好友→隱藏名單就能進行編輯（刪除或解除隱藏）。（圖／聯合新聞網）
叫出「隱藏好友」名單，可透過LINE主頁→右上角「設定」→好友→隱藏名單就能進行編輯（刪除或解除隱藏）。（圖／聯合新聞網）

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