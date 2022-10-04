Pornhub成人片演員決定24小時直播 媽緊盯全程還寄衣服「穿美一點」

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聯合新聞網／ 綜合報導
亞特蘭提斯決定做24小時直播，爸媽也都非常支持。圖擷自Instagram
亞特蘭提斯決定做24小時直播，爸媽也都非常支持。圖擷自Instagram

澳洲一名女子雖然有新聞系的學位，卻放棄相關工作，選擇當成人網站的直播主。

據《每日星報》（Daily Star）報導，亞特蘭提斯（Atlantis Deep）過去在課業表現優異，甚至還提早一年升上大學攻讀新聞系。不過她不但成為脫衣舞孃，還在審慎考慮後，決定轉戰直播圈，成為全職情色直播主。

亞特蘭提斯表示，幾年前她放棄學位，搬到英國進入成人產業。當她告訴父母這項決定時，父母雖然十分驚訝，卻還是選擇全力支持。17歲那年，亞特蘭提斯的爸爸在在廣告上看到女兒，這才發現女兒是脫衣舞孃。後來她又成為情色直播主，讓爸爸直呼：「都毀了」。

原來爸爸在成人網站Pornhub上看見亞特蘭提斯的表演，忍不住跟女兒說：「妳真的是毀了一切，害我現在都不敢上網了。」亞特蘭提斯說，現在家人和朋友都說她毀了他們的「壞壞時間」，因為現在不管他們用什麼管道看成人片，都要擔心可能會看到她。

雖然如此，亞特蘭提斯的媽媽卻是全力支持。即使她禁止媽媽看她的直播，媽媽還是會上線支持。亞特蘭提斯笑說，自己本來想把媽媽封鎖，但是因為不知道怎麼做到全面封鎖，所以媽媽還是看到了直播。

現在亞特蘭提斯還打算做24小時不斷線的直播，把私生活也和粉絲分享。他提到，媽媽是最常看直播的粉絲，不但會私底下替亞特蘭提斯準備好看的家居服，還會指導她哪個角度拍起來比較好看。亞特蘭提斯也說，媽媽偶而還會透過直播提醒她「記得洗碗」，讓她覺得有點煩，不過能獲得媽媽的支持也讓她非常感動。

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