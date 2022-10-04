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影／害羞蘋果？他高舉iPhone 14 Pro拍照就當機 被笑「懼高症」原因是這個

聯合新聞網／ 綜合報導
日本重機達人小薛表示，日前拿著iPhone 14 Pro到大阪環球影城，舉高手機拍攝人群時竟出現當機，讓他很傻眼。（日本重機達人小薛授權提供）
日本重機達人小薛表示，日前拿著iPhone 14 Pro到大阪環球影城，舉高手機拍攝人群時竟出現當機，讓他很傻眼。（日本重機達人小薛授權提供）

新買的蘋果（Apple）iPhone 14系列還是有問題嗎？一名網友在日本購買iPhone 14 Pro，日前到日本大阪環球影城想拍人群影片，沒想到手一舉高拍照時手機就當機，讓他相當傻眼，也被網友笑稱他的iPhone 14 Pro有「懼高症」。

臉書粉絲團「小薛（kaworu）」（日本重機達人小薛）日前貼出影片表示，拿著新買的iPhone 14 Pro到日本大阪環球影城要拍攝排隊入場的民眾時，發現高舉iPhone 14 Pro拍照或拍影片時，就會出現當機，在拍攝時甚至還出現攝影時間（秒數）持續計算，但畫面不動的狀態，關掉App再重開仍然如此，讓他直呼「阿婆（指蘋果的英文）手機好爛，我的天。」

影片GIF在這裡↓載入時間較長，請見諒

日本重機達人小薛提供《聯合新聞網》9秒影片，一開始將iPhone 14 Pro對準一大堆人群的後腦勺拍片沒出現問題，但再舉起手機拍向人群的臉時火速當機。（日本重機達人小薛授權提供）
日本重機達人小薛提供《聯合新聞網》9秒影片，一開始將iPhone 14 Pro對準一大堆人群的後腦勺拍片沒出現問題，但再舉起手機拍向人群的臉時火速當機。（日本重機達人小薛授權提供）

他提到，不是手機過熱，也非背景程式（App）過多，只要把相機一舉高就當機，讓他相當困擾。該文引起不少網友熱議，就有網友笑稱他的iPhone 14 Pro「人潮恐懼症，不要讓它看到太多人。」、「它有懼高症，直接嚇到當機。」、「舉高就沒有氧氣了」、「看不出它怕高嗎？還一直舉」、「要你低調低調再低調！」但也有網友認真回應，應是「手機一次識別太多人臉」而導致當機。

日本重機達人小薛表示，iPhone 14 Pro拍攝一般畫面，未遇到當機狀況。（日本重機達人小薛授權提供）
日本重機達人小薛表示，iPhone 14 Pro拍攝一般畫面，未遇到當機狀況。（日本重機達人小薛授權提供）

「日本重機達人小薛」向《聯合新聞網》表示，當時是用iPhone 13 mini翻拍iPhone 14 Pro，「（當時）連續測試（iPhone 14 Pro）5次拍攝，5次都當機。」隨後才得知應是「臉部對焦」導致當機。他提供《聯合新聞網》9秒影片，一開始對準一大堆人群的後腦勺拍片沒出現問題，但再舉起手機拍向人群的臉時火速當機。而該相機Bug是iPhone 14推出以來已知的問題，已於iOS 16.0.2版本提供更新。

日本重機達人小薛表示，日前拿著iPhone 14 Pro到大阪環球影城，舉高手機拍攝人群時就出現當機。（日本重機達人小薛授權提供）
日本重機達人小薛表示，日前拿著iPhone 14 Pro到大阪環球影城，舉高手機拍攝人群時就出現當機。（日本重機達人小薛授權提供）

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