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哭了！微軟10月起不再更新iOS版SwiftKey輸入法 只著重安卓版

聯合新聞網／ 楊又肇

2016年2月由微軟以2.5億美元收購的輸入法SwiftKey，稍早確認從今年10月之後將終止支援iOS裝置使用，未來僅聚焦Android版本發展。

除了終止支援iOS裝置使用，微軟更證實此款輸入法將從10月5日開始從蘋果App Store下架，未來不再提供下載安裝，日後僅持續更新Android平台版本。

不過，縱使微軟不再提供iOS版本，目前已經下載安裝SwiftKey的iOS裝置依然可以繼續使用，只是未來將不會有任何後續更新，而如果使用者更換手機，或是手動移除則將無法重新下載安裝。

至於微軟取消更新iOS版SwiftKey，有可能與蘋果並未開放相關API資源有關，因此讓微軟決定放棄iOS平台市場，轉向聚焦Android平台市場發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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