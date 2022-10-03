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LINE為何成為台灣人主要通訊軟體？ 內行人點出1致勝關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人都很喜歡LINE的貼圖。 示意圖／聯合報系資料照片
不少人都很喜歡LINE的貼圖。 示意圖／聯合報系資料照片

隨著科技日益進步，現在幾乎是人手一智慧機的時代，同時不少人都相當仰賴通訊軟體。一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「LINE為何成為台灣主要的通訊軟體？」而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在PTT上以「LINE如何成為台灣主要通訊軟體？」為題發文，他提到微信（Wechat）的功能日益強大，介面也很乾淨舒服，而WhatsApp則是簡單好用。不過，原PO認為LINE不僅有很多不實用的消費性功能和騷擾通知，甚至畫面還令人感到眼花撩亂，老人家用起來還會額外吃力。在貼文的最後，原PO好奇詢問大家，「LINE是靠什麼成為台灣第一通訊軟體？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「因為只有一個音節，長輩好記又好唸」、「免錢啊！要收錢就輸了」、「私人公家單位都用LINE」、「用戶多，你不用也不行，總不能要求老闆、朋友、親戚一起換其他的」、「台灣人就喜歡畫面亂七八糟的」、「免費，WhatsApp那時候要收錢就跳了」、「相簿和傳輸很方便」、「老人發長輩圖方便，要跟老人溝通只能用LINE」、「一開始只要有手機號碼就能用」、「免費，而且還能打電話」、「桂綸鎂代言」、「一堆中小企業連工作檔案也在用LINE傳」。

其中，最多網友認為是因為「可愛貼圖很多」，「有貼圖，女生愛用，導致用戶大增」、「貼圖吸引女生，男生被迫跟進」、「因為貼圖可愛」、「饅頭人跟詹姆士可愛啊」、「貼圖多，妹子愛用」、「免費貼圖拉走用戶」、「貼圖夠可愛，紅很久」、「早期貼圖就吸引一群人了」、「貼圖吧，太好用了」、「貼圖啊！不用打字解釋要說的話」、「熊大跟兔兔可愛」、「貼圖吸引妹子，妹子吸引男的」、「貼圖開始打天下的」、「貼圖導致黏著，你去別的平台，那些貼圖就白買了」。

LINE 貼圖 PTT

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