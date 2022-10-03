上傳影片全變IG Reels！他瘋掉想換回舊版格式 網曝唯一解方

Instagram（IG）Reels短影音登台約5個月，評價呈現兩極化，而IG似乎也為了鼓勵用戶使用Reels，增加Reels相關影片的觸及率。但還是有網友表示，只想要一般影片的形式發在IG上，現在發影片「直接都變成Reels了」，詢問網友是否有解方可以回歸成「一般影片」格式，引起討論。

一名網友在批踢踢（PTT）的iOS版表示，日前將Instagram改成最新版本，但發現不僅現在發文想上傳一般影片都會變成Reels短影音格式，之前上傳的影片也比照辦理，「一般影片跟Reels全都放在一起，不像之前分開來。」讓他覺得有夠討厭，詢問網友是否可以變回舊版的IG版本，或是不要呈現IG Reels的版面呢？

（圖／聯合新聞網）

該文引起討論，網友表示，蘋果（Apple）「iOS現在根本無法退版App」，因此很難重回舊版，現在暫時也沒有任何按鍵「不要呈現IG Reels格式」的解方。不過有網友提到，如果真的不想要以Reels形式發文，只能用「多張照片發布」的方式，同時上傳1張照片和1段影片，該影片就會變成像照片的格式（如同舊版）格式發文，「兩頁以上的Po文不會Reel。」

Instagram日前也調整營運策略，不再以「照片」為主要核心，而是以「動態影片」為主，也宣布，影片長度短於15分鐘，都將以Reels的方式呈現，換句話說，想回到舊版IG影片格式，看來還真的「回不去了」。

網友表示，如果想要呈現舊版的IG風格（右圖），就只能透過「多張照片發布」的方式，以1張照片+1段影片，就可以呈現舊版的「一般影片」格式。（圖／聯合新聞網）

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