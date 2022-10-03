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時空旅人？ 相隔9年她在同一路口遭Google Maps捕獲

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時空旅人？ 相隔9年她在同一路口遭Google Maps捕獲

聯合新聞網／ 綜合報導
這是2018年莉安被拍到的景象。圖擷自Mirror
這是2018年莉安被拍到的景象。圖擷自Mirror

英國一名婦女莉安發現自己2009年與2018年在同一個路口被Google街景拍攝員拍到並呈現在Google Maps上時，對這巧合感到相當吃驚。

根據《鏡報》報導，Google街景拍攝員2009年與2018年做街景拍攝時，在同一路口拍攝到莉安，而這項發現是莉安的先生傳了張照片給她，裡面是莉安站在家裡附近的十字路口，手裡拿著一個袋子。

一開始莉安以為這是一張用來調侃她的訊息，只是要笑她被Google街景拍攝拍到，沒想到看另一張拍攝於2018年的照片時，才發現自己上了兩次Google Maps，而且站在完全相同的位置，還一樣拿著兩個袋子，唯一不同的是她身上的衣服。

英國婦女莉安發現自己2009年與2018年在同一個路口被Google街景拍攝員拍到。圖擷自Mirror
英國婦女莉安發現自己2009年與2018年在同一個路口被Google街景拍攝員拍到。圖擷自Mirror

莉安也把這個巧合發到自己的臉書上，寫著：「十億分之一的巧合」，被朋友笑稱她是「時空旅人」，莉安也自己笑說：「我的時間好像被暫停一樣，我站在完全一樣的路口，肩上也一樣背著袋子」。

莉安開玩笑地說，下次自己會睜大眼睛注意街景攝影車，如果再次看到它，會對著鏡頭微笑。不過很可惜的是，2020年9月的最新街景圖中，沒有莉安的身影，因為當時疫情期間，她被迫在家工作。

Google Google Maps

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