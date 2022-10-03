一般用戶GG！YouTube Premium付費專屬功能 擬加入讓4K畫質播放選項
相關消息指稱，Google計畫透過更多「誘因」來增加YouTube Premium付費用戶成長量，其中包含讓4K畫質播放選項變成YouTube Premium專屬功能。
Reddit論壇網站傳出，Google似乎開始測試將2160P的4K畫質播放選項，變成YouTube Premium訂閱用戶的專屬功能，意味日後一般用戶可能無法選擇以4K畫質規格播放YouTube影片。
不過，目前Google似乎尚未計畫正式進行此調整，因此使用Android裝置的使用者，即便尚未訂閱使用YouTube Premium，依然可以在YouTube內選擇播放4K畫質影片內容，但在美國境內的iOS裝置用戶，目前似乎僅能透過訂閱YouTube Premium才能使用此播放功能。
而此次測試未來是否會成為正式調整項目，暫時還無法確定，主要還是會看使用者實際反饋意見。
以Google的立場，或許是考量目前多數使用YouTube影片內容的情況，主要還是透過手機，而這些使用情況多半還是以1080P畫質播放為主，因此將4K畫質播放選項變成YouTube Premium專屬功能，似乎不會造成太大影響，甚至還能精簡更多串流播放時所佔用網路頻寬。但是對於透過4K解析度規格電視、機上盒播放YouTube 4K影片內容的使用情況，顯然就會造成影響。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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