快訊

若普亭使用核武器？ 前美中情局長：美將摧毀俄羅斯在烏克蘭所有軍隊

南韓「崽子之亂」！ 總統失言引爆朝野鬥爭

空前危機！壽險業第三季淨值恐失守兆元 一家將轉負數

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一般用戶GG！YouTube Premium付費專屬功能 擬加入讓4K畫質播放選項

聯合新聞網／ 楊又肇

相關消息指稱，Google計畫透過更多「誘因」來增加YouTube Premium付費用戶成長量，其中包含讓4K畫質播放選項變成YouTube Premium專屬功能。

Reddit論壇網站傳出，Google似乎開始測試將2160P的4K畫質播放選項，變成YouTube Premium訂閱用戶的專屬功能，意味日後一般用戶可能無法選擇以4K畫質規格播放YouTube影片。

不過，目前Google似乎尚未計畫正式進行此調整，因此使用Android裝置的使用者，即便尚未訂閱使用YouTube Premium，依然可以在YouTube內選擇播放4K畫質影片內容，但在美國境內的iOS裝置用戶，目前似乎僅能透過訂閱YouTube Premium才能使用此播放功能。

而此次測試未來是否會成為正式調整項目，暫時還無法確定，主要還是會看使用者實際反饋意見。

以Google的立場，或許是考量目前多數使用YouTube影片內容的情況，主要還是透過手機，而這些使用情況多半還是以1080P畫質播放為主，因此將4K畫質播放選項變成YouTube Premium專屬功能，似乎不會造成太大影響，甚至還能精簡更多串流播放時所佔用網路頻寬。但是對於透過4K解析度規格電視、機上盒播放YouTube 4K影片內容的使用情況，顯然就會造成影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 Reddit

延伸閱讀

林佳龍畫錯捷運路線圖 陳世軒痛批Google都能查到

台北人：下次約吃飯=客套寒暄　《台北女子圖鑑》放大刻板印象　5行為秒測你有沒有「台北化」

Stadia上近6,000小時《碧血狂殺2》存檔將消失 YouTuber求R星快想想辦法

單機沒市場？爆小島秀夫一度為剛收攤的Stadia推獨佔新作 因單人遊戲體驗被Google打槍

相關新聞

一般用戶GG！YouTube Premium付費專屬功能 擬加入讓4K畫質播放選項

相關消息指稱，Google計畫透過更多「誘因」來增加YouTube Premium付費用戶成長量，其中包含讓4K畫質播放選項變成YouTube Premium專屬功能。

你老了嗎？17歲女哭訴聊天用逗號「，」被嫌棄 網掀戰直指這2原因

世代差異連「正常用詞」都出現「老人化」了嗎？一名17歲網友表示，常使用標點符號「，」打字，卻被友人說「感覺在跟老人聊天」，讓她尷尬不已，詢問網友難道是他跟不上現今潮流嗎？引起網友正反兩極論戰。

推特跟風成功！宣布新增2大「類抖音」功能…外界反映比IG更好

Twitter宣布推出兩項類TikTok功能：全螢幕沉浸式影片，以及輪播式的推薦影片。 Twitter於9月29日在部落格宣布將推出兩項類TikTok的更新，要改變用戶觀看影片的體驗。Twitt

未能吸引足夠用戶族群，Google不意外地宣布結束Stadia串流遊戲服務

先前曾傳聞將在今年夏季關閉的Stadia串流遊戲服務，雖然曾由Google出面否認，甚至強調會提供更多遊戲內容之後，最終還是確定將在2023年1月關閉服務。

靠圖文就能產生影片！Meta釋出人工智慧影片生成工具「Make-A-Video」

Meta繼今年7月推出名為「Make-A-Scene」的人工智慧場景生成工具後，稍早再次推出名為「Make-A-Video」的人工智慧影片生成工具，同樣可透過文字描述與圖片參考方式，快速生成一組獨特的影片內容。

好煩人！iPhone「加我賴」垃圾訊息再起 轉戰這一處網友超傻眼

「加我賴（LINE）」應該是前陣子使用蘋果（Apple）iPhone手機最常收到的簡訊字眼，最近透過iPhone內建的iMessage傳詐騙訊息的數量似乎略減許多，但有網友卻收到「另一型態」的垃圾訊息，讓其他人直呼「還沒遇過，太機車了吧」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。