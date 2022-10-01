推特跟風成功！宣布新增2大「類抖音」功能…外界反映比IG更好
Twitter宣布推出兩項類TikTok功能：全螢幕沉浸式影片，以及輪播式的推薦影片。
Twitter於9月29日在部落格宣布將推出兩項類TikTok的更新，要改變用戶觀看影片的體驗。Twitter指出影片已是大眾用以對話的一大工具，每年在Twitter上的影片總觀看次數高達數十億次，Twitter即看準這項趨勢，希望打造更簡易的影片搜尋和觀看功能。
全螢幕沉浸式影片
Twitter的其中一項更新，是讓用戶點擊一下影片，就能將影片擴至全螢幕來觀賞。當影片呈現全螢幕的模式時，用戶只要向下滑即可看到更多影音內容，若要退出影片瀏覽，點擊左上角的箭頭，即可回到原本的頁面。
使用英文版本Twitter的iOS用戶，幾天後將能體驗這項新功能。
輪播式的推薦影片
在更新版的搜尋頁面中，Twitter除了推薦用戶可能感興趣的推文和趨勢外，也會開始以輪播的格式推薦影片，並歸類於「推薦給你的影片」（Videos for you）的標籤中，讓用戶更好找尋喜歡的影音內容。
目前在特定地區，且使用英文版Twitter的iOS和Android用戶，已可開始體驗該功能。
Twitter解釋這兩項更新的背後原因，是要讓每位用戶，都能以最符合自身需求的方式，來享受平台的使用體驗。
Twitter於去年12月就開始測試新影片功能，不過原先在測試階段，Twitter將整個探索頁面變成推薦影片動態牆，而正式推出的功能，則改成只將推薦影片歸類於探索頁面中的一個標籤。
外媒認為，Twitter的更新目前還得以接受，因Twitter並非強制用戶一定要使用沉浸式影片功能，用戶可隨時跳回原本熟悉的頁面。Twitter或許是觀察到Instagram的TikTok化，遭大眾強力反對，才將新功能改成用戶較能掌控的模式。
《本文作者Jocelyn，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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