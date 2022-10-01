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未能吸引足夠用戶族群，Google不意外地宣布結束Stadia串流遊戲服務

聯合新聞網／ 楊又肇

先前曾傳聞將在今年夏季關閉的Stadia串流遊戲服務，雖然曾由Google出面否認，甚至強調會提供更多遊戲內容之後，最終還是確定將在2023年1月關閉服務。

而Google方面則是表示將此業務關閉，其實是相當困難的決定，但最終讓此項服務關閉的主要原因，還是在於未能吸引足夠遊戲用戶族群。

不過，其他因素也包含Google後續決定關閉自有遊戲內容開發，同時原本重金招聘擔任Stadia業務負責人的Jade Raymond後續也離開，導致Stadia相比其他同性質服務未能有足夠吸引遊戲玩家的誘因，因此造成遊戲玩家會更偏向支持微軟Xbox Game Pass，或是使用NVIDIA GeForce Now，甚至是亞馬遜的Luna等串流遊戲服務。

Stadia串流遊戲服務預計在2023年1月正式關閉，目前則是先將Stadia線上商店服務關閉，同時也取消相關交易功能。至於先前已經預付的服務訂閱金額，將會自動退還給遊戲玩家，而先前配合服務提供的控制手把、Chromecast Ultra則無須退還。

另外，在服務正式關閉之前，遊戲玩家依然可以登入服務遊玩已經持有遊戲。

此次雖然宣布關閉Stadia串流遊戲服務消息，但Google仍強調其串流遊戲服務背後技術仍會對外提供使用，例如先前便與AT&T合作Stadia串流技術，藉此打造客製化串流遊戲服務

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google 串流遊戲 Stadia

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