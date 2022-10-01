靠圖文就能產生影片！Meta釋出人工智慧影片生成工具「Make-A-Video」
Meta繼今年7月推出名為「Make-A-Scene」的人工智慧場景生成工具後，稍早再次推出名為「Make-A-Video」的人工智慧影片生成工具，同樣可透過文字描述與圖片參考方式，快速生成一組獨特的影片內容。
運作機制類似OpenAI推出的DALL-E，能透過文字描述方式讓人工智慧自動生成相符情境的圖像，「Make-A-Video」也是透過使用者輸入文字描述，加上參考用圖像，即可配合先前以大量影片片段內容進行訓練的的人工智慧模型運作，在短時間內即可生成自然、生動且獨特的影片內容。
「Make-A-Video」提供超現實、寫實及風格化三種影片類型，即可透過單一圖像產生影片內容，或是自動串連兩組影像之間的影片，甚至也能加入額外影片內容，藉此產生更豐富的衍生影片。
而相比先前推出的「Make-A-Scene」，Meta表示在「Make-A-Video」中的文字理解效果約提高3倍，同時畫質表現也提高3倍左右，讓生成影片畫質可以變得更好。此外，Meta更強調會將「Make-A-Video」生成影片加上不可移除的浮水印，以利使用者輕易分辨，同時也會確保生成影片不會造成額外影響。
目前「Make-A-Video」將會透過GitHub公開相關技術資源，並且提供開發社群研究使用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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