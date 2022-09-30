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好煩人！iPhone「加我賴」垃圾訊息再起 轉戰這一處網友超傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
不少果粉發現透過iPhone內建的iMessage所收到的垃圾訊息減少了，想不到詐騙集團竟然轉戰別的內建App。（圖／聯合新聞網）
不少果粉發現透過iPhone內建的iMessage所收到的垃圾訊息減少了，想不到詐騙集團竟然轉戰別的內建App。（圖／聯合新聞網）

「加我賴（LINE）」應該是前陣子使用蘋果（Apple）iPhone手機最常收到的簡訊字眼，最近透過iPhone內建的iMessage傳詐騙訊息的數量似乎略減許多，但有網友卻收到「另一型態」的垃圾訊息，讓其他人直呼「還沒遇過，太機車了吧」。

轉戰共享相簿

一名網友在批踢踢（PTT）的iOS版表示，原本以為先前透過iPhone的iMessage要求加LINE或是點連結的垃圾訊息「已經消失一陣子」，想不到他最近突然收到「共享相簿」跳出的通知，上頭寫著「呂帝丹邀請您加入『麻煩加我一下賴ID，hi我是元大綜合證券投信的劉雨婷，電話聯絡您多次…』」字眼，發現詐騙集團從iMessage轉戰「共享相簿」功能，讓他相當傻眼，直呼又捲土重來嗎？

一名網友發現自己iPhone內的共享相簿功能變成詐騙集團的宣傳工具，讓他相當傻眼。（翻攝自PTT）
一名網友發現自己iPhone內的共享相簿功能變成詐騙集團的宣傳工具，讓他相當傻眼。（翻攝自PTT

而共享相簿功能可以透過加iCloud的方式「通知」好友一起共同編輯相簿，詐騙集團也看準此漏洞，將相本名稱設成「垃圾訊息」，再配上通知功能，iPhone就會跳出「相簿名稱」的邀請通知，相當令人反感。

一同存取好友回憶 卻淪詐騙工具

《聯合新聞網》實測，從真的能從「相片」App的相簿功能，利用左上角+號「新增共享的相簿」，原為與好友共同存取的美好回憶，卻淪落成發布垃圾訊息的管道。

聯合新聞網實測，真的能透過iPhone「共享的相簿」發送訊息，好孩子不要濫用喔。（圖／聯合新聞網）
聯合新聞網實測，真的能透過iPhone「共享的相簿」發送訊息，好孩子不要濫用喔。（圖／聯合新聞網）

該文引起許多人討論，表示「我還沒遇過（這種詐騙），太機車了吧？」、「就以前行事曆那招改成共享相簿」、「老狗學會新把戲」、「iMessage最近沒垃圾了，不會又來新招？」、「這詐騙集團真是奇才，缺錢缺成這樣」、「之前就常常遇到了欸」，也有網友表示，詐騙集團並非真的要分享照片給對方，「目的就是要在你的裝置上跳通知啦。」

關閉「共享的相簿」小心有眉角

要如何減少收到共享相簿的垃圾訊息？《聯合新聞網》實測，透過設定→照片→關閉「共享的相簿」就可以解決此問題，但連帶的就無法製作相本與其他人共享，或是訂閱其他人共享的相簿了，且原本為「開啟」事後再關閉的話，恐讓原本共享的相簿直接被刪除，在做這動作前，需斟酌是否真的要關閉「共享的相簿」。

可以透過設定→相片，將共享的相簿關閉。（圖／聯合新聞網）
可以透過設定→相片，將共享的相簿關閉。（圖／聯合新聞網）

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