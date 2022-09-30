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Google更新搜尋 可翻譯其他國家地區新聞、查閱更方便！

聯合新聞網／ 楊又肇

在稍早Search On活動中，Google宣布一系列針對搜尋更新功能，其中包含透過Google Search翻譯不同地區的線上新聞內容，以及可同時搜尋文字及圖片的在地多重條件搜尋功能。

其中，從2023年開始，Google將在Google Search搜尋功能加入新聞內容翻譯功能，例如可在英語國家使用者搜尋其他國家地區的新聞內容時，即可透過Google Search功能翻譯成英文。

而早期功能會提供法語、德語及西班牙語內容翻譯功能，預期未來也會持續加入更多語言翻譯功能。在此之前，Google主要是透過Google翻譯功能實現不同語言內容轉譯功能。

另外，在多重條件搜尋功能部分，將在未來幾個月內增加支援更多語言，同時也將加入結合文字、圖片提高搜尋精度功能，並且可讓使用者更方便搜尋鄰近地區符合條件的搜尋結果，方便使用者用於尋找鄰近商店、餐廳或商品，而此項功能預計在今年秋季推出，但初期僅先開放美國地區使用。

至於今年在Google I/O 2022期間展示的沉浸地圖搜尋功能，預計會在接下來幾個月內於美國洛杉磯、紐約、舊金山，以及法國巴黎、英國倫敦與日本東京提供使用，目前更涵蓋約250個著名地標，並且可讓使用者透過更沉浸地圖資訊查找特定地圖上的大樓內部、餐廳或商場內部細節。

針對先前同樣在Google I/O 2022期間說明將調整的個人資訊移除功能，Google也宣布從即日起開放美國用戶使用，其中包含可讓使用者透過「關於你的結果」選項，要求移除所有或特定包含個人訊息的資料，同時也能由系統提醒使用者個人訊息在搜尋結果出現狀況，但此項功能預期要等到2023年才會推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

語言 美國 餐廳

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