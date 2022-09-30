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粉絲哭哭！《怒海戰記》11月上市告吹改2023年3月登場 原因曝光

聯合新聞網／ 楊又肇

Ubisoft宣布，原訂在11月8日上市的《怒海戰記》，將採納玩家在技術測試與前兩週的測試人員計畫期間所蒐集意見與反饋想法，藉此進一步精進與平衡遊戲體驗，因此將使遊戲上市時間延後至2023年3月9日。

不過，Ubisoft強調遊戲大致上已經完成開發，只是將利用額外時間讓遊戲內容更加精進。同時，Ubisoft也說明此款遊戲延期，將不會影響其2022年至2023全年財務目標。

而Ubisoft同步預告，在《怒海戰記》於全球發售之前，將舉行Beta公開測試，讓玩家搶先體驗這款遊戲。Ubisoft強調，在公開測試期間，玩家將有機會探索《怒海戰記》對海盜傳奇的觀點、驚險刺激的海戰，以及美麗又令人陶醉的17世紀印度洋。

《怒海戰記》由Ubisoft新加坡工作室與其他Ubisoft工作室合作開發，將讓玩家可在開放世界體驗以海盜為主題的多人遊戲，並且從流亡之徒崛起成為海盜霸主。

以海盜傳說故事為靈感，《怒海戰記》將帶玩家體驗真實的海盜生活。無論是接下合約工作、收集資源、航行在重要貿易路線上，乃至於攻擊富得流油的商船，每個決定都將影響玩家的旅程，並會帶來不同程度的風險與回報。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

印度 新加坡

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