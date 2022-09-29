不滿IG抖音化？這款APP看不下去要移除廣告 讓用戶自己決定看什麼

The OG App旨在打造一個沒有廣告的Instagram，讓用戶只會接收到想看的內容。

受夠一直被Instagram推薦不感興趣的內容嗎？一群開發者推出一款App，稱為The OG App，透過移除廣告並讓用戶客製動態消息（feed），要讓IG回到最原始的狀態，並讓用戶拿回對內容的控制權。

The OG App目前只能於Google Play Store下載，不過Apple的用戶可以加入他們的測試計畫Test Flight來搶先體驗。

The OG App包含了IG的基本功能，像探索頁和限動等，但其標榜是一款將用戶擺在首位的App，因此透過一系列的篩選工具，要讓用戶只接收到想看的內容。

OG App除了移除廣告外，用戶可讓動態消息只出現來自特定來源和主題的內容，像是朋友的貼文，或部分新聞網站等，且可設定24小時不出現新的消息。同時，用戶也可停用Reels和探索頁。

不過可惜的是目前App的登入出現技術問題，安裝App後首先要需輸入手機號碼或電子郵件，將App與Instagram連接，接著需再次登入IG帳號。

但外媒Techradar的記者實測發現，輸入完後App會顯示出現錯誤，並要求用戶再次重複上述的步驟。The OG App也承認了此問題，並表示已有改進的計劃。

The OG App的野心不只限於改善Instagram，從網站上可以看出，他們計畫打造一個集結所有社群媒體的平台，包括Facebook、Twitter等。

The OG App面臨的第二大難題是Meta可能不會允許這款App存在，有專家指出，由於The OG App在未經許可下使用了IG的API，所以App並不會在網路商店上待太久，這或許就是OG App突然消失於Apple Store的原因。

Meta尚未做出回應，但The OG App的出現也向Meta傳達了訊息：用戶普遍不滿Instagram TikTok化，離原本設計愈行愈遠的發展方向。

《本文作者Jocelyn，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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