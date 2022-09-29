《鬥陣特攻2》增加「防護力場」機制 確保遊玩公平性

針對即將在10月5日以免費形式提供遊玩的《鬥陣特攻2》 (Overwatch 2)，暴雪娛樂宣布將推出全新「防護力場」機制，藉此保護《鬥陣特攻2》遊戲公平性，並且以此促進正面遊玩互動行為。

依照說明，「防護力場」是針對許多設計用於保護《鬥陣特攻2》遊戲公平性，以及促進正面遊玩互動行為的基礎系統總稱，暴雪娛樂表示藉由內部跨職能部門的團隊成員共同制訂，將透過此機制確保所有《鬥陣特攻2》玩家都能擁有絕佳遊戲體驗。

以下為全新「防護力場」機制設立目標：

• 開創、開發以及維護能確保全體玩家擁有正向體驗的程式。• 快速發現以及移除作弊者和干擾遊戲體驗的玩家，確保遊戲不同技術層級下的競技公平性不受影響。• 對干擾體驗的玩法採取堅定態度，同時讓態度正向且有建設性的玩家成為社群中的主流，藉此在遊戲內與遊戲外共同打造能讓玩家安心的社群。

在這些核心理念的引導下，暴雪娛樂表示「防護力場」機制團隊將共同合作，致力於強化《鬥陣特攻》的安全性以及遊戲體驗，讓每個英雄都能在公平且安全的環境下玩遊戲。

而相關保護機制，則包含從10月5日開始在battle.net帳號綁定手機號碼，並且確保單一手機號碼僅能對應單一帳號使用模式，藉此避免他人盜用帳號，或是個人濫用多組帳號行為。

同時在遊玩過程也會透過機器學習與語音轉文字方式，確認玩家是否在遊玩過程以語言影響他人遊玩，或是偵測是否有作弊情況，同時所有用於識別資料如錄音檔會在轉換成文字後立即刪除，而文字資料則會在30天內自動刪除，僅作為確認是否影響遊玩判斷依據。

另外，暴雪娛樂也說明將針對初次遊玩玩家提供一系列引導與教學，同時也會強化遊戲內的表揚系統，以及更容易讓玩家與隊友溝通的標示系統，在遊戲中也不會再特別標示玩家等級，藉此降低玩家之間的偏見。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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