再次感受北裂境的酷寒強風 《魔獸世界：巫妖王之怒》經典版來了

日前確定將於9月27日正式上線的《魔獸世界：巫妖王之怒》經典版，目前已經正式開放遊玩。

暴雪娛樂《巫妖王之怒》經典版目前已經正式推出，任何擁有遊戲時間的玩家，可在無須支付額外費用情況下，即可遊玩這款經典的《魔獸世界》第二部資料片，並且在重新推出的資料片中前往艾澤拉斯北方寒冷大陸冒險，同時能在所有既存的《魔獸世界：燃燒的遠征》經典版伺服器進行遊玩。

玩家將會穿越植被茂盛的地區，並且與在艾澤拉斯從未見過的敵人戰鬥、完成多項任務，最後在冰冠城塞向極為經典的角色「巫妖王」挑戰，阻止其摧毀世界的邪惡計畫。

在《魔獸世界：巫妖王之怒》經典版中，暴雪娛樂加入死亡騎士英雄職業，讓所有玩家可從55等級開始體驗，另外也能透過《魔獸世界》原版的成就系統，讓玩家可以獲得多種不同的遊戲成就。此外，更加入銘文學專業技能，讓玩家可以刻出擁有強化技能效果的雕紋，強化效果可以改變法術和技能的外觀，甚至是性質。

這部備受喜愛的資料片保留在2008年原始推出時的樣貌，同時為經典版社群提供了較為現代化的社交與遊戲功能。如今的組隊工具更已與時俱進，但依舊保留了組隊機制的原始體驗。

「《巫妖王之怒》經典版是艾澤拉斯歷史中最關鍵性的一段旅程。我們都很喜歡這部資料片的內容，我們也很小心翼翼的維持老玩家的懷舊感與新玩家初次體驗的新奇感這兩者之間的平衡。」《魔獸世界》副總裁暨執行製作人 Holly Longdale 曾經說到：「我們也很努力的維持遊戲終局旅程，以及玩家組隊的品質，來確保玩家都能完整體驗這龐大北裂境所帶來的遊戲內容。」

即日起，《魔獸世界：巫妖王之怒》經典版將推出12個地城，供玩家升級與進行滿等遊戲內容，隨著版本更新，未來整部資料片將共計開放16個地城。從10月7日開始，玩家可以勇闖前三個推出的團隊副本，分別是永恆之眼、黑曜聖所及納克薩瑪斯，未來還會再加入奧杜亞、十字軍試煉、冰冠城塞以及晶紅聖所等副本。

玩家若想進一步強化遊戲體驗，在 Battle.net 上有兩種版本升級可供選擇：

• 北裂境英雄版升級：內含 70 級角色直升、適當的裝備、坐騎、起始金幣、高級騎術、企鵝寵物沛寶，以及魚語者的幸運誘餌（可以召喚玩家專屬的巨牙海民釣魚夥伴）

• 北裂境史詩版升級：內含所有英雄版升級的內容，外加 30 天的遊戲時間、經典版角色可以騎乘的卡魯耶克鯨骨滑翔翼坐騎，以及非經典版角色可以使用的巨牙海民滑岸者坐騎。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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