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遊戲和配件齊發！Sony推《戰神：諸神黃昏》限量版DualSense無線控制器

聯合新聞網／ 楊又肇

隨著《戰神：諸神黃昏》一同公布的遊戲限量版DualSense無線控制器，台灣索尼互動娛樂確定將在11月9日隨著遊戲上市，同步在台推出此款《戰神：諸神黃昏》限量版DualSense無線控制器，建議售價為新台幣2280元。

這款限量版DualSense無線控制器，以冷冽藍搭配雪銀白的雙色調呈現主題，靈感取自米德加爾特的北歐世界，更以熊與狼的圖騰裝飾，分別象徵著克雷多斯與其子阿特柔斯。

由索尼互動娛樂旗下聖塔摩尼卡工作室打造的《戰神：諸神黃昏》，是目前《戰神》系列遊戲最新章節，接續從2018年4月於PlayStation 4平台推出的《戰神》故事，描述克雷多斯與兒子阿特柔斯於北歐神話世界的冒險，並且面臨「諸神黃昏」的末日考驗。

《戰神：諸神黃昏》將在11月9日推出，預計登上PlayStation 5及PlayStation 4平台，並且推出英文與繁體中文等語言版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

兒子 語言

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