快訊

長榮弟弟派同盟生變 鄭深池聲明看出關鍵就在「他」

府院遭爆介入鏡電視案？陳椒華「邀蘇貞昌對賭」：歡迎提告鑑定錄音檔

Google搜尋關鍵字有彩蛋 慶NASA試撞小行星成功

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）的「雙小行星改道測試」（DART）太空飛行器今天成功撞上一顆小行星後，科技巨擘Google發起自家慶祝活動，讓關鍵字搜尋功能隱藏小驚喜。

美國全國公共電台（NPR）報導，如果在Google搜尋列輸入關鍵字NASA DART或NASA DART mission，就會看到一架飛行器的動畫出現，將出現搜尋結果的畫面撞歪。

這個搜尋彩蛋搭上時事，慶祝NASA的測試任務成功。

路透社報導，NASA的太空飛行器成功以極音速撞上名為「迪莫弗斯」（Dimorphos）的小行星，這是世上首個地球防禦系統的測試任務，目的在防止星體撞地球的潛在威脅。

這架飛行器今天飛抵目標小行星，以每小時約2萬1600公里的速度撞上迪莫弗斯。

由於飛行器體積小約100倍，迪莫弗斯被撞後不會粉碎，這猶如拿高爾夫球車砸大金字塔，頂多撞出一個坑。

科學家預期這次的推動將使迪莫弗斯略微移動，讓它與系統中較大顆的小行星「迪迪莫斯」（Didymos）間的重力更緊密。

NASA 太空 美國

延伸閱讀

別再sus了！音樂團體寫《Among Us》之歌道盡迷因氾濫？ MV彩蛋滿滿獲官方讚好

沒網路也不無聊 Google瀏覽器斷線才能玩的恐龍遊戲

熱帶風暴攪局 NASA登月火箭試射第三度中止

為未來地球防禦做準備 NASA將於26日測試撞擊小行星

相關新聞

2D經典再現！鐵粉《瑪創2》自製「瑪利歐兄弟5」40關卡 被讚：跟任天堂原創一模一樣

《超級瑪利歐兄弟》從1985年推出至今已37年，2D橫向的遊戲方式相當經典，後續也有3D風格的《瑪利歐兄弟》登場，但不少粉絲期盼能再玩到經典的瑪利歐遊戲，現在還有機會玩得到它嗎？答案不僅可以，而且還能玩到「全新關卡」的2D《超級瑪利歐兄弟》！

影／什麼！蘋果藏截圖技巧 這樣做就能畫出正圓和美美箭頭！星星也適用

截圖功能的發明讓溝通變得更直接且有效率，在截圖上直接書寫或標示，更許多容易讓對方一目瞭然，不用來回打字耗費許多時間。不過常常截圖時，為了快速標示，總是會畫出很醜的圓圈或箭頭，便有部落客發現蘋果（Apple）一項強大功能，讓你短時間標示時，可以美美呈現截圖。

25%用戶想退訂Netflix！全因這2大關鍵心已死

串流媒體霸主Netflix日前曝光《今際之國闖關者》第2季預告，引起不少粉絲期待，但能挽回今年前2季流失掉的120萬訂戶嗎？日前外媒一項調查發現，有4分之1的美國人有意想取消訂閱Netflix。

《國際足盟大賽23》PlayStation 5遊戲同捆組登場 預計9月30日上市

索尼互動娛樂宣布，將於9月30日配合EA即將推出的《國際足盟大賽23》 (EA SPORT FIFA 23)，將同步推出「PlayStation 5 EA SPORTS FIFA 23 Bundle」遊戲主機同捆組 (產品編號︰ASIA-00424)，建議售價則是新台幣19380元。

PS5有新款、換上台積電6nm製程處理器 還改善這些問題！

如同過往推出PlayStation 3、PlayStation 4等機種，Sony都曾在遊戲主機上市後推出製程改良款的設計，並且在後續推出小尺寸機種，Sony近期已經推出型號為「CFI-1202」的新款PlayStation 5，雖然外觀並未作任何改變，但內部採用處理器已經換上以台積電6nm製程生產的AMD Obreon Plus規格。

終於放行！限時動態不用再被自動切割 IG證實允許放寬至1分鐘

自TikTok短影片風潮席捲全球，作為社群軟體龍頭之一的Instagram（以下簡稱IG）也推出Reels短影片功能搶佔市場。近來，IG再度推出另一項讓用戶期盼已久的新功能，限時動態以往被限制最長只有

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。