Google搜尋關鍵字有彩蛋 慶NASA試撞小行星成功

美國國家航空暨太空總署（NASA）的「雙小行星改道測試」（DART）太空飛行器今天成功撞上一顆小行星後，科技巨擘Google發起自家慶祝活動，讓關鍵字搜尋功能隱藏小驚喜。

美國全國公共電台（NPR）報導，如果在Google搜尋列輸入關鍵字NASA DART或NASA DART mission，就會看到一架飛行器的動畫出現，將出現搜尋結果的畫面撞歪。

這個搜尋彩蛋搭上時事，慶祝NASA的測試任務成功。

路透社報導，NASA的太空飛行器成功以極音速撞上名為「迪莫弗斯」（Dimorphos）的小行星，這是世上首個地球防禦系統的測試任務，目的在防止星體撞地球的潛在威脅。

這架飛行器今天飛抵目標小行星，以每小時約2萬1600公里的速度撞上迪莫弗斯。

由於飛行器體積小約100倍，迪莫弗斯被撞後不會粉碎，這猶如拿高爾夫球車砸大金字塔，頂多撞出一個坑。

科學家預期這次的推動將使迪莫弗斯略微移動，讓它與系統中較大顆的小行星「迪迪莫斯」（Didymos）間的重力更緊密。

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