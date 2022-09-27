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《國際足盟大賽23》PlayStation 5遊戲同捆組登場 預計9月30日上市

聯合新聞網／ 楊又肇

索尼互動娛樂宣布，將於9月30日配合EA即將推出的《國際足盟大賽23》 (EA SPORT FIFA 23)，將同步推出「PlayStation 5 EA SPORTS FIFA 23 Bundle」遊戲主機同捆組 (產品編號︰ASIA-00424)，建議售價則是新台幣19380元。

套裝包含PlayStation 5主機、DualSense無線控制器、PlayStation 5遊戲《國際足盟大賽23》兌換券，以及EA SPORT FIFA 23 Ultimate Team (FUT 23)兌換券2張，並且將從9月27日起於全台PlayStation特約經銷商開放預購。

《國際足盟大賽23》將更多真實足球的動作帶到世界級賽事球場上，而PlayStation 5版本更加上HyperMotion2技術的進化，透過捕捉兩倍的真實世界動作量，藉此創造比以往都更加真實的足球動畫

在發行後的更新中，將可參與最大型的足球錦標賽，也就是即將於《國際足盟大賽23》推出的FIFA World Cup男子組與女子組賽事。藉由HyperMotion2的動畫技術，玩家更能首次以女子球會球隊身分參與比賽，並且同樣支援跨平台遊玩功能。

在FIFA Ultimate Team中，更可透過FUT時刻和改進的默契系統，體驗全新的比賽方式，並且打造專屬個人的夢幻球隊，或是在職業生涯模式中實現個人足球賽事夢想。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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