影／什麼！蘋果藏截圖技巧 這樣做就能畫出正圓和美美箭頭！星星也適用

截圖功能的發明讓溝通變得更直接且有效率，在截圖上直接書寫或標示，更許多容易讓對方一目瞭然，不用來回打字耗費許多時間。不過常常截圖時，為了快速標示，總是會畫出很醜的圓圈或箭頭，便有部落客發現蘋果（Apple）一項強大功能，讓你短時間標示時，可以美美呈現截圖。

據《The Verge》報導，常常我們總是會快速按下iPhone側邊按鈕與左側調高音量鍵，就能快速截圖，而該截圖能夠畫出不同圖形，不過是否一直覺得自己畫出的圖形，總是一個歪七扭八的圈，或是扭得像條蛇的箭頭呢？導致想給別人看的區塊，看起來變得很醜或是不易閱讀。

一名喜歡挖掘各種科技功能的影音內容創作者，在TikTok上分享一段影片，教大家在截圖後，如何美美的畫出自己的標示。首先，一樣的步驟，按下iPhone側邊按鈕與左側調高音量鍵，接著截圖便會成一張圖檔，接著在我們想要標示的地方畫出一個圈或箭頭，這時候要注意，手指頭不要太快離開螢幕，讓指腹在螢幕上停留2至3秒（長壓螢幕2至3秒），神奇的事情即將發生。

不管你畫的是一個扭曲的圓，或是一個不直的箭頭，在我們用手指畫出這些圖案，並停留2至3秒間，就可看到圓形變得超圓，歪七扭八的箭頭，則變得筆直，整張圖看起來舒適且清楚多了。《聯合新聞網》實測，就算畫出「不太漂亮」的星星形狀，也能成功喔！

《聯合新聞網》實測，就算是畫出很醜的星星，畫完後手不要放開、長壓一下螢幕就能自動變成「正」星星。（圖／聯合新聞網）

雖然不知道蘋果什麼時候加上這個功能，但至少從iOS 15起都可以使用它，且Notes這款app也有類似的功能可使用。蘋果常常會將一些神器的設計藏起來，但只要使用者時不時的動動手指頭，就可以發現背後有許多隱藏功能會讓人驚豔。

商品推薦