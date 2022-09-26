25%用戶想退訂Netflix！全因這2大關鍵心已死

串流媒體霸主Netflix日前曝光《今際之國闖關者》第2季預告，引起不少粉絲期待，但能挽回今年前2季流失掉的120萬訂戶嗎？日前外媒一項調查發現，有4分之1的美國人有意想取消訂閱Netflix。

據Reviews.org針對1000名美國人進行調查，發現美國人平均訂閱4種串流平台，Netflix仍是最受歡迎的串流媒體，至少有70%的美國人訂閱，第2名為HBO Max，僅占9.91%，與Netflix差距達60.09%，第3名至第5名依續為Disney+（6.18%）、 Peacock（4.25%）、Hulu（3.86%）。

Reviews.org針對1000名美國人進行調查，發現美國人平均訂閱4種串流平台。（翻攝自reviews.org）

雖然Netflix市占達70%，但這些受訪者中，卻有4分之1的使用者想退訂Netflix，主要原因是因為月費高昂，也因此會將帳號密碼與家人或朋友共享。據了解Netflix為目前美國主流串流平台月費價格最高，平均月費為15.15美元（約台幣483元），市占第2名的HBO Max為12.49美元（約台幣398元）、市占第3名Disney+為7.99美元（約台幣255元）。

Netflix仍是美國最受歡迎的串流媒體平台，市占達70%。（翻攝自reviews.org）

另一項原因則是用戶認為Netflix沒有太多精彩的節目可看，不少節目和電影未再和Netflix合作，轉移陣地至其他串流平台，像是HBO Max、Disney+，也讓Netflix在內容方面造成威脅。

Netflix因應可能不斷流失的訂戶，傳打算比Disney+提早1個月、在11月推出低價版廣告訂閱方案，費用傳7至9美元（約台幣223至287元）。不過，廣告訂閱方案的訂戶「無法跳過廣告」，且需「看好看滿」，這樣的做法是否能增加用戶還有待商榷。

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