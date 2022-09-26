沒網路也不無聊 Google瀏覽器斷線才能玩的恐龍遊戲
你知道Google Chrome裡隱藏著一款不用連線也能玩的遊戲嗎？過去Google 總喜歡在他們的產品裡藏些驚喜，就像復活節尋蛋一樣，而這次也一起來拆Google的彩蛋吧！
根據《太陽報》報導，Google除了在地圖上讓「街景小人」這類設計會偶而出現變化外，現在Chrome也有它特有的特色了，那就是「恐龍遊戲」，一款超基礎的遊戲，且只有在電腦離線時才可以玩的電玩。
所以，千萬要記得，當你下次電腦突然斷線時，可以打開Chrome試試這款遊戲，目標相當簡單，打開這款遊戲後，盡可能的讓畫面上的恐龍在橫軸線上跑，越久越好，切記同時路上會碰到障礙物，一定要跳開它們。
只要你的時間越長，遊戲進行的便更快，甚至會記錄你的最高分數，而玩這款遊戲時，只需要點擊空白鍵；若你是用行動裝置，那只需要用你的手指頭取代空白鍵即可。
當然若你真的很愛這款遊戲，也不用等到網路斷線時才能玩，只要關掉你的wifi，在網址欄位輸入任何舊網址，都能看到恐龍遊戲浮出你面前。
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