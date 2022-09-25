快訊

受困宜蘭溪床27車66人 出動怪手改水道接駁成功全救出

中科院技師搜索前7天刪光涉案機密 知情人士：恐有警覺

對發票啦！7-11開出3組特別獎 幸運兒49元買飲料就中千萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「中國版IG」小紅書席捲年輕世代 網提醒：注意個資問題

聯合新聞網／ 綜合報導
小紅書流行在華人文化圈，有「中國版IG」稱號。和訊網
小紅書流行在華人文化圈，有「中國版IG」稱號。和訊網

各大社群軟體推陳出新，有網友分享有「中國版IG」之稱的APP「小紅書」，使用過後發現個人化資訊多、方便使用，但網友則提醒，要注意個資安全及業配廣告的問題。

原PO在Dcard發文分享，Instagram對她來說是有壓力的社交平台，反之小紅書的資訊很多、演算法也很個人化，感覺可以讓生活變得更好，對此先前排斥小紅書的她，更直呼「不應該有先入為主的觀念」。

有網友分析，若把小紅書當作查找資料的工具，相較其他社群軟體好用，也沒有語言不通的問題，就算冷門事物也有很多，雖然風險在於個資問題，若拿不常用的手機或不常登入的帳號應是最好的方法。

不過另有網友批評小紅書充斥一堆廣告，許多文章看似分享，實則卻都在業配，有些修圖修得太誇張，大腦光要分辨真偽就已經很累，更遑論要享受裡面的內容。

其他網友紛紛表示，「小紅書只要不要散播那些病態審美、製造容貌焦慮都是還不錯的」、「一般來說只要設定自己喜歡的東西，它真的還蠻實用的」、「超喜歡在上面看妝容、穿搭、拍照，各種可以學習的事物」。

也有網友提醒，「這是中國的app，我只能說小心使用為上，會有個資問題」、「只要懂得識別資訊，我覺得用什麼軟體都沒關係」。

小紅書 個資

延伸閱讀

便當店超愛用茄子當配菜 內行人揭開店家背後「2大考量」

報復性出國將開始？換護照人潮爆多百人排隊 2招方便又省時

未走正常程序！她爆警員用臉書私訊自己遭通緝 結局竟搞烏龍

超噁！她買好市多餐包驚見「一圈詭異齒痕」 真相曝光後嚇傻

相關新聞

「中國版IG」小紅書席捲年輕世代 網提醒：注意個資問題

各大社群軟體推陳出新，有網友分享有「中國版IG」之稱的APP「小紅書」，下載使用過後發現個人化資訊多，且方便使用，但網友則提醒，要注意個資安全及業配廣告的問題。

他怨iOS 16天氣App像屎「下雨機率0%卻全身溼」 網超有感力推看這項最準確

想知道當天天氣資訊，除了透過電視新聞得知外，還會使用手機快速查詢。一名網友抱怨他將蘋果（Apple）iPhone升級iOS 16後，天氣App的預報都不準，直呼「iOS 16的天氣是屎吧」，引起不少網友共鳴，網友們紛紛推薦適合的天氣相關App。

日本自由行語言卡卡？手機超實用5翻譯工具 它能靠鏡頭火速中翻日

日本，お久しぶり（好久不見，日文發音為ohisasiburi）！恭喜哈日族，終於能去日本玩囉，日本首相岸田文雄宣布10月11日起取消入境人數上限，並開放自由行及短期免簽證旅客入境。

取代百事可樂 蘋果旗下Apple Music成為超級盃賽事中場表演多年合作夥伴

美國國家橄欖球聯盟 (NFL)宣布與蘋果串流音樂服務Apple Music合作，將由後者成為明年2月12日展開的超級盃 (Super Bowl)賽事中場表演合作夥伴。同時，蘋果也將以Apple Music服務百事可樂，成為美國國家橄欖球聯盟多年合作的主要贊助商。

《鋼鐵人》新遊戲要來囉！EA證實合作漫威邀玩家扮超級英雄

負責打造《絕命異次元 重製版》的EA旗下EA Motive Studio，稍早宣佈將與漫威 (Marvel)合作全新《鋼鐵人》單機遊戲。

蘋果iPhone 14發售…他乖乖在101直營店排隊退貨遭拒 氣炸規則大變引網友舌戰

在蘋果（Apple）官網購買蘋果產品的好處可享有14天鑑賞期，在符合Apple銷售及退款政策下，若不滿意購買的產品，可在14天內在官網或至蘋果直營店申請退貨，相當便利。不過就有一名網友赴蘋果直營店退貨「聰穎保護蓋」卻吃了悶虧，引起網友正反論戰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。