「中國版IG」小紅書席捲年輕世代 網提醒：注意個資問題

各大社群軟體推陳出新，有網友分享有「中國版IG」之稱的APP「小紅書」，使用過後發現個人化資訊多、方便使用，但網友則提醒，要注意個資安全及業配廣告的問題。

原PO在Dcard發文分享，Instagram對她來說是有壓力的社交平台，反之小紅書的資訊很多、演算法也很個人化，感覺可以讓生活變得更好，對此先前排斥小紅書的她，更直呼「不應該有先入為主的觀念」。

有網友分析，若把小紅書當作查找資料的工具，相較其他社群軟體好用，也沒有語言不通的問題，就算冷門事物也有很多，雖然風險在於個資問題，若拿不常用的手機或不常登入的帳號應是最好的方法。

不過另有網友批評小紅書充斥一堆廣告，許多文章看似分享，實則卻都在業配，有些修圖修得太誇張，大腦光要分辨真偽就已經很累，更遑論要享受裡面的內容。

其他網友紛紛表示，「小紅書只要不要散播那些病態審美、製造容貌焦慮都是還不錯的」、「一般來說只要設定自己喜歡的東西，它真的還蠻實用的」、「超喜歡在上面看妝容、穿搭、拍照，各種可以學習的事物」。

也有網友提醒，「這是中國的app，我只能說小心使用為上，會有個資問題」、「只要懂得識別資訊，我覺得用什麼軟體都沒關係」。

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