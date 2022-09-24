取代百事可樂 蘋果旗下Apple Music成為超級盃賽事中場表演多年合作夥伴
美國國家橄欖球聯盟 (NFL)宣布與蘋果串流音樂服務Apple Music合作，將由後者成為明年2月12日展開的超級盃 (Super Bowl)賽事中場表演合作夥伴。同時，蘋果也將以Apple Music服務百事可樂，成為美國國家橄欖球聯盟多年合作的主要贊助商。
宣布Apple Music服務成為美國國家橄欖球聯盟指標性賽事超級盃終場表演合作夥伴消息中，美國國家橄欖球聯盟合作夥伴策略資深副總裁Nana-Yaw Asamoah，以及蘋果Apple Music服務副總裁Oliver Schusser說明，Apple Music將在超級盃賽事期間負責主要中場表演項目，同時未來將與超級盃賽事有更多深度結合。
而藉由超級盃行銷露出，預期將使Apple Music服務使用人數再次成長，尤其在超級盃賽事期間播放歌曲也會產生更高點播率，同時也會因為賽事討論產生更多音樂使用量，甚至也能透過TikTok、Instagram、Twitter等線上社群平台持續發酵，因此勢必將有助於推動Apple Music服務業務。
相較過去長時間與百事可樂合作，美國國家橄欖球聯盟更傾向尋求可結合話題擴展效益更高的贊助商合作，藉此更有效率、更廣泛地擴展超級盃賽事話題與討論熱度，而爭取成為超級盃長期贊助商，顯然對蘋果也能帶來不少利益。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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