《鋼鐵人》新遊戲要來囉！EA證實合作漫威邀玩家扮超級英雄

負責打造《絕命異次元 重製版》的EA旗下EA Motive Studio，稍早宣佈將與漫威 (Marvel)合作全新《鋼鐵人》單機遊戲。

目前EA尚未公佈此款遊戲具體細節，但透露將是一款以第三人稱視角呈現的動作冒險遊戲，並且讓玩家能在遊戲中充分體驗扮演鋼鐵人的感受。

而此款遊戲將由曾經帶領團隊打造《星際異攻隊》、《復仇者聯盟》的遊戲製作人Olivier Proulx負責，因此或許可以期待此款遊戲作品設計風格。

另外，EA更透露此款《鋼鐵人》單機遊戲將成為與漫威新合作開始，未來預期將會推出更多以漫威旗下超級英雄為主題的遊戲作品，例如先前有不少傳聞的《黑豹》。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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