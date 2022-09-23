聽新聞
test
0:00 / 0:00
《鋼鐵人》新遊戲要來囉！EA證實合作漫威邀玩家扮超級英雄
負責打造《絕命異次元 重製版》的EA旗下EA Motive Studio，稍早宣佈將與漫威 (Marvel)合作全新《鋼鐵人》單機遊戲。
目前EA尚未公佈此款遊戲具體細節，但透露將是一款以第三人稱視角呈現的動作冒險遊戲，並且讓玩家能在遊戲中充分體驗扮演鋼鐵人的感受。
而此款遊戲將由曾經帶領團隊打造《星際異攻隊》、《復仇者聯盟》的遊戲製作人Olivier Proulx負責，因此或許可以期待此款遊戲作品設計風格。
另外，EA更透露此款《鋼鐵人》單機遊戲將成為與漫威新合作開始，未來預期將會推出更多以漫威旗下超級英雄為主題的遊戲作品，例如先前有不少傳聞的《黑豹》。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📌 蘋果新品+iOS 16登場 你喜歡嗎？
📢 買iPhone 14 Pro Max不怕貴！實測「舊機換新機」這裡做可賺2萬
📢 買到iPhone 14怎麼備份、轉移新手機2方法搞定！教你免費「暫時」擴增iCloud空間
📢 早起鳥兒快搶iPhone 14！他曝「這時間」奔蘋果官網火速買到直營店現貨
📢 iPhone下載iOS 16必玩這5樣！相簿上鎖、1秒去背出國去、鎖定畫面小工具、照片抓文字好好玩
📢 iPhone 14變貴！一表看14種機型價格、電池、功能 哪一款最划算
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言