56K數據機時代「超慢怎忍受？」 網友曝當年狀況喚眾人回憶

有網友好奇數據機時代的網路速度「僅56k」，相較現在幾乎慢得可以，因此相當好奇當時的人怎麼能忍受這樣緩慢的網路，使得許多經歷過該年代的網友紛紛回味當年的網路使用狀況，也有人直接回覆「以前沒快過覺得可以接受啊！」

近期數據機56k的話題相當熱門，有網友就在八卦版發文，好奇數據機時代時「大家究竟怎麼忍受56k的撥接速度？」，該名網友表示，數據機時代撥接上網只有56k，跟現在動輒200m、500m的網速來說等於是千分之一不到，可以說「慢得可以」，據說開一張圖有些要開到一分鐘，更不用說下載什麼都是慢慢一格一格跑。

該名網友更表示，人類是很沒耐心的生物，這種速度「當時的人怎麼能忍受？」，他無法想像「開一個網頁要按進去慢慢跑，上個廁所回來網路才跑完這種速度」究竟如何度過，引來許多網友留言回覆。

有網友表示「以後你孫子就會問你，你怎麼忍受得了500m」、「會問這種問題真的是小朋友欸」、「不要用現在去看以前」、「以前沒快過覺得可以接受啊！」、「那時代能上網已經很猛了，還嫌速度咧」。

也有許多網友解答，表示「其實在那個時代還好，因為那時候網頁上沒像現在這麼多有的沒的，所以以前網站根本沒有什麼圖」「那時候沒有4K影片需要跑啊」、「我還記得以前撥接為了上聊天室跟人聊天」、「撥接時代沒什麼圖片，多是靜態內容網站」。

網友也回味起當年連線的「特殊聲音」，表示「連上網都要等數據機的吵雜聲」、「半夜偷上網，都要用棉被包住免得吵醒媽媽」、「逼...波...逼哩逼哩逼波....的聲音很爽」。

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