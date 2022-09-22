Google地圖繼續節能減碳！最少排碳量形式規劃導航路徑功能加入火車了

Google先前在美國境內提供以最少排碳量形式規劃導航路徑功能，藉此降低道路上的車輛排碳量，更進一步可讓使用者尋找碳排放量較少的飛機航班，而稍早更宣佈將此類功能延展到波蘭、法國、西班牙、日本等40個國家地區，讓使用者能選擇更環保的交通運輸方式。

在目前功能中，使用者更可選擇碳排放量較低的火車班次，並且直接透過Google Maps連接購票服務，讓使用者能更方便購票，同時未來也計畫與更多鐵路業者合作，藉此提供更多節能省碳的火車航班選項。

而除了讓使用者能選擇碳排放量更低的交通運輸方式，Google目前也與諸多飯店業者合作，讓使用者能選擇符合環境友善認證 (Eco-certified)的飯店或民宿，同時為了提高搜尋結果準確度，Google更與提供LEED評級的美國綠色建築委員會，以及全球永續旅遊委員會等機構合作，讓所搜尋飯店、民宿可透過各類認證識別是否合乎環保。

先前時候，Google已經開始在Google Maps加入標示導航道路對於油電混合車輛，或是純電車款使用影響，藉此讓更多人知曉傳統燃油車輛所產生碳排放量可能產生影響，進而加速更換電動車使用模式。

除了針對開車使用者提供更環保的Google Maps應用功能，Google也在全球超過300個城市地圖中，清楚標示共享腳踏車、電動滑板車使用資源，讓更多使用者能透過Google Maps尋找更方便的城市內移動方式，而此項功能目前也已經可在台灣境內使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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