延續《猴島小英雄2》故事 《重返猴島》登上Steam與Switch平台

今年4月初證實將以《重返猴島》名稱打造新作，並且由Lucasfilm Games攜手Terrible Toybox製作、Devolver Digital發行新作，目前已經正式登上Steam與Nintendo Switch平台銷售。

新作遊戲故事將設定在《猴島小英雄》、《猴島小英雄2：李察克的復仇》之後發展，同時劇情將由當初《猴島小英雄》系列編劇Dave Grossman負責撰寫，而主角Guybrush Threepwood依然將由Dominic Armato擔任配音，並且由《猴島小英雄》系列原班人馬負責此次新作配樂。

此外，視覺設計更由曾負責《騎士與單車》 (Knights and Bikes)、《撕紙小郵差》 (Tearaway)等獲獎作品的視覺設計師Rex Crowle，偕同原創作團隊負責《重返猴島》美術設計，同時釋出影片內容更出現《猴島小英雄》系列作品成經登場角色。

《重返猴島》的故事將接續1991年推出的《猴島小英雄2：里查克的復仇》 (Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge)之後劇情，並且將增加全新登場人物，玩家將與主角Guybrush Threepwood繼續挖掘猴島的秘辛。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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