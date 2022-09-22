迎戰抖音吸新創作者 YouTube Shorts短影音也能賺錢了
YouTube宣布將於2023年放寬合作夥伴計畫資格限制，並且將推出全新營利功能，讓Shorts短影片創作者也能透過廣告分潤獲利，同時也能吸引粉絲人數相對較少的新人創作者進駐。
此外，YouTube也同時推出新功能「創作者音樂」 (Creator Music) ，透過提供持續擴充的音樂庫和全新音樂授權機制，讓創作者從中選擇想使用的音樂並購買授權，更可透過使用這些音樂的影片獲利。
YouTube 大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆表示：「全球有越來越多人投入 YouTube 影音創作，台灣的 YouTube 內容社群也不斷成長。我們很開心看到創作者們在揮灑創意的同時，也積極在 YouTube 上拓展多元商業模式、提升收入。我們希望透過這次放寬 YouTube 營利的資格條件、以及一些全新的機制，鼓勵更多創作者在平台上推出優質內容、大放異彩。我們致力打造出更健全的 YouTube 生態系、推動創作者經濟，讓內容創作者與平台一起繁榮發展、獲取成功。」
截至目前，YouTube已經為超過200萬名合作夥伴提供10種營利方式 (目前台灣僅適用其中8種)，包含透過廣告收益、頻道會員及粉絲贊助等方式，協助創作者增加收入。
根據最新YouTube數據顯示，台灣年收入超過新台幣10萬元的頻道，與前一年同期相比成長了20%。這次YouTube合作夥伴計畫的主要更新之一，則是讓創作者的Shorts短影片內容也能享有計畫中所有營利機制。
從2023年初開始，只要頻道擁有1000名以上訂閱者，同時所製作的Shorts短影片在90天內累積超過1000萬次觀看的創作者，即可申請成為YouTube合作夥伴，而所有符合資格的YouTube合作夥伴也都能透過在Shorts動態之間播放的廣告賺取分潤。
此外，YouTube也預計在明年推出Shorts專用的Beta版超級感謝功能，觀眾能藉由這項功能對喜歡的短影音表示支持，創作者也可透過超級感謝裡的醒目留言與粉絲互動，並且透過粉絲贊助營利功能賺取收益。
為了搭起音樂產業和創作者之間的橋樑，並且創造更多合作機會，YouTube此次宣佈推出的全新「創作者音樂」新功能，讓創作者可從持續更新、擴增的音樂庫中，輕鬆挑選要在長影片裡使用的歌曲，並且以實惠的價格購買高音質歌曲授權。
而使用這些音樂的影片，收益分潤也將比照不含音樂的內容進行計算，若創作者若不想提前購買授權，也能在使用歌曲後，再與相關藝人或版權擁有者分享利潤。
不過，目前這項新功能僅在美國推出Beta版，預計在2023年開放更多國家地區使用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 買到iPhone 14怎麼備份、轉移新手機2方法搞定！教你免費「暫時」擴增iCloud空間
📢 早起鳥兒快搶iPhone 14！他曝「這時間」奔蘋果官網火速買到直營店現貨
📢 iPhone下載iOS 16必玩這5樣！相簿上鎖、1秒去背出國去、鎖定畫面小工具、照片抓文字好好玩
📢 圖輯／全球瘋iPhone 14！他喊「蘋果找回夜排熱情」
📢 iPhone 14變貴！一表看14種機型價格、電池、功能 哪一款最划算
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言