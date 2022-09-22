迎戰抖音吸新創作者 YouTube Shorts短影音也能賺錢了

YouTube宣布將於2023年放寬合作夥伴計畫資格限制，並且將推出全新營利功能，讓Shorts短影片創作者也能透過廣告分潤獲利，同時也能吸引粉絲人數相對較少的新人創作者進駐。

此外，YouTube也同時推出新功能「創作者音樂」 (Creator Music) ，透過提供持續擴充的音樂庫和全新音樂授權機制，讓創作者從中選擇想使用的音樂並購買授權，更可透過使用這些音樂的影片獲利。

YouTube 大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆表示：「全球有越來越多人投入 YouTube 影音創作，台灣的 YouTube 內容社群也不斷成長。我們很開心看到創作者們在揮灑創意的同時，也積極在 YouTube 上拓展多元商業模式、提升收入。我們希望透過這次放寬 YouTube 營利的資格條件、以及一些全新的機制，鼓勵更多創作者在平台上推出優質內容、大放異彩。我們致力打造出更健全的 YouTube 生態系、推動創作者經濟，讓內容創作者與平台一起繁榮發展、獲取成功。」

截至目前，YouTube已經為超過200萬名合作夥伴提供10種營利方式 (目前台灣僅適用其中8種)，包含透過廣告收益、頻道會員及粉絲贊助等方式，協助創作者增加收入。

根據最新YouTube數據顯示，台灣年收入超過新台幣10萬元的頻道，與前一年同期相比成長了20%。這次YouTube合作夥伴計畫的主要更新之一，則是讓創作者的Shorts短影片內容也能享有計畫中所有營利機制。

從2023年初開始，只要頻道擁有1000名以上訂閱者，同時所製作的Shorts短影片在90天內累積超過1000萬次觀看的創作者，即可申請成為YouTube合作夥伴，而所有符合資格的YouTube合作夥伴也都能透過在Shorts動態之間播放的廣告賺取分潤。

此外，YouTube也預計在明年推出Shorts專用的Beta版超級感謝功能，觀眾能藉由這項功能對喜歡的短影音表示支持，創作者也可透過超級感謝裡的醒目留言與粉絲互動，並且透過粉絲贊助營利功能賺取收益。

為了搭起音樂產業和創作者之間的橋樑，並且創造更多合作機會，YouTube此次宣佈推出的全新「創作者音樂」新功能，讓創作者可從持續更新、擴增的音樂庫中，輕鬆挑選要在長影片裡使用的歌曲，並且以實惠的價格購買高音質歌曲授權。

而使用這些音樂的影片，收益分潤也將比照不含音樂的內容進行計算，若創作者若不想提前購買授權，也能在使用歌曲後，再與相關藝人或版權擁有者分享利潤。

不過，目前這項新功能僅在美國推出Beta版，預計在2023年開放更多國家地區使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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