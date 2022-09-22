Spotify在美國推出有聲書服務 提供30萬本以上編輯推薦內容

在其服務提供串流音樂與Podcast內容之後，Spotify宣佈增加有聲書內容，藉此吸引更多人使用其服務。

有聲書服務初期僅先在美國地區提供，並且提供由Spotify編輯推薦的30萬本以上有聲書內容，但未來也會持續將此服務擴展到更多市場，並且透過編輯推薦、演算法方式向更多使用者推薦內容。

而跟其他有聲書服務內容一樣，使用者可以將有聲書內容加入個人收藏，並且提供下載離線閱讀功能，另外也能調整有聲書播放速度、跨裝置使用，或是針對有聲書內容進行評分。

不過，相較其他有聲書服務，Spotify提供的有聲書可允許每本有聲書內容以不同價格銷售，而非採統一價格銷售，藉此讓有聲書創作者能有更大獲利空間，同時也能與其他同性質服務做差異化競爭。

其中更非直接透過in-app付費方式讓使用者購買有聲書，而是透過引導使用者到Spotify官網完成付費，藉此避免被蘋果或Google收取分潤。

Spotify更透露未來有聲書內容發展可能性，其中包含導入訂閱制使用模式，或是透過廣告內容支撐使用方式，甚至未來也可能將有聲書內容與現有服務產品結合，例如整合與有聲書內容相關的串流音樂播放清單，讓使用者能使用更多Spotify服務項目。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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