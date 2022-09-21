《暗黑破壞神IV》遊戲後期Beta封閉測試登場 只有這些人能玩到

暴雪娛樂宣佈，《暗黑破壞神IV》遊戲後期Beta封閉測試即將展開，獲選玩家將可在Xbox Series X | S、Xbox One、PlayStation 5、PlayStation 4，以及PC平台測試早期版本遊戲內容。

製作團隊表示基於諸多因素，將更專注在遊戲後期測試，同時也不希望破壞玩家對《暗黑破壞神IV》的劇情體驗。

總體來說，製作團隊希望透過本次測試讓玩家可以玩得愉快，並且能有足夠時間針對遊戲提供相關反饋意見，更期望能在封閉測試開始後，收到更多遊戲後期多樣挑戰性特色的感想回饋，例如地獄波潮、惡夢地城、亡者低語、憎恨領域以及顛峰面板。

而在此次封測結束之後，暴雪娛樂預計在2023年向所有玩家開放《暗黑破壞神IV》遊戲公測。

至於此次將獲選封測資格的玩家，將以過去曾在《暗黑破壞神2：重製版》與《暗黑破壞神III》後期遊戲花費大量時間測試遊玩的玩家為主，而希望獲選封測資格的玩家必須在10月11日前完成設定Battle.net服務內的通訊項目，並且將其設定為「接受」，才能進一步獲得封測邀請信件。

目前暴雪娛樂並未透露《暗黑破壞神IV》遊戲後期Beta封閉測試具體時間，但如果玩家在11月19日前仍未獲得封測邀請，意味就是未獲選封測資格。

遊戲後期封閉Beta測試內容如下：

地獄怒潮

在聖休亞瑞四處奔波時，不論是徒步還是騎乘你所信賴的坐騎，請隨時留意周遭環境，因為你隨時有可能遇到地獄怒潮。這是一個全新的地區性活動，英雄們只要達到世界階級三：惡夢難度，就有機會遇到。在地獄怒潮中，莉莉絲的爪牙都經過強化，雖然難度有所提升，但是掉落的珍貴寶物值得你冒險。她會派出最強大的手下以及聲勢浩大的軍隊來打敗你，就連腳下熟悉的聖休亞瑞土地也將受到突然變得頻繁的惡魔活動影響而轉化。

在殺死藏身地獄怒潮的怪物後，怪物有機會掉落餘燼，這種全新的貨幣可以用來開啟散落在地區內不同地點的地獄怒潮寶箱。這些寶箱內含豐富的戰利品，而且每次只會開出單一個裝備欄位的物品，像是身軀、腿部，或是雙手武器。但是請小心不要過度囤積餘燼，因為如果你在戰鬥中倒下，餘燼就會掉落而必須重新拾取。

惡夢地城

我們直接從玩家的惡夢取材，打造了一個新的《暗黑破壞神》地城難度。我們是說真的！《暗黑破壞神 IV》中的惡夢難度地城會在你找到第一個惡夢徽記時解鎖。每個徽記都對應著一個位於聖休亞瑞某處的特定地城。這些徽記能為各別的專屬地城加入不同的變化，讓等待其中的地獄爪牙變得更加兇狠，同時也會掉落更稀有的寶物。完成惡夢地城後，你會拿到更強大的徽記，這些徽記會給你更艱難的挑戰去克服，像是賦予地城的怪物「不死」能力等。隨著你的世界階級難度逐漸提升，還會有全新的惡夢地城等著你去探索。

亡者低語

低語之樹出了點差錯，需要你來幫忙扭轉局勢。在聖休亞瑞各個角落，玩家能在地圖上看見不同的低語散落四處。完成相關的任務，就能獲得經驗值、金幣以及幽暗獎勵。每次完成低語任務時，你可以獲得的幽暗獎勵數量不等，不過只要從逝者身上取得 10 個幽暗獎勵，就能用來跟低語之樹交換豐富的戰利品以及經驗，作為你英勇行為的獎賞。

玩家在地圖上可以看見的低語類型會頻繁輪替，一天之中也會出現新的低語讓你可以去找尋。每個低語完成可獲得的獎勵以及經驗值都不同。

在正常狀況下，亡者低語系統只有在主線任務的某個特定章節完成之後才會開啟。不過在封閉 Beta 公測中，玩家在剛進入遊戲時就能體驗這個系統。

憎恨之地

出於對凡人的憎恨，墨菲斯托在聖休亞瑞的某些特定區域降下了詛咒，把這些地方變成了致命的憎恨之地。這些指定的 PvP 區域是為想要透過鮮血與狂熱證明自己名號的玩家所設。在憎恨之地內的玩家，可以透過擊殺惡魔收集憎恨種子。如果想讓種子發揮作用，你必須把它帶到萃取祭壇去，並在那裡把種子碾碎成紅色粉塵。在憎恨種子轉換成紅色粉塵的過程中，盡可能別逗留太久，因為其他潛伏在該區域的玩家正對你的粉塵虎視眈眈。如果其他玩家技高一籌並在戰鬥中打敗你，你的憎恨種子就會掉落。

花費心力並承擔把憎恨種子轉換成紅色粉塵的風險，確實有所回報。在你倒下時，你不會失去紅色粉塵。你可以使用這些粉塵向 PvP 造型物品與坐騎商人購買裝飾獎勵。你能在這片受到褻瀆的土地上創出屬於自己的名號嗎？

顛峰面板

在達到 50 等後，顛峰面板就會解鎖，這是為了一個為強化英雄所設計的遊戲後期角色成長系統。每當英雄獲得經驗值，他們同時也會得到顛峰點數。這些點數可以用來解鎖新的欄位格數、鑲孔，甚至是額外的顛峰面板，讓你可以進一步自訂自己的英雄，並將英雄的威力提升到新層次！

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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