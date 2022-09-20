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看YouTube影片一次出現10次廣告超崩潰！官方回應了

聯合新聞網／ 電獺少女
YouTube示意圖。路透
YouTube示意圖。路透

訂閱 YouTube Premium 會員後，不但可以用到一些 YouTube 時不時推出的最新功能，還能享有無廣告的觀影體驗。但若不是會員的話，就不是這麼一回事了，看影片是就會偶爾遇到一些不可略過的廣吿（除非你有安裝阻擋廣告的擴充插件），且最近更有消息指出，YouTube 似乎把更多廣告加到影片中。

根據外媒 9to5Google 和 PCMag 報導，最近國外有許多網友發現 YouTube 上的廣告越來越多，甚至有網友在 Reddit 上哀號表示在 YouTube 影片的廣告數量逐漸攀升，甚至有人在一支影片中，看到至少 10 個無法跳過的廣告，雖然廣告的時間並不長，大概落在五到六秒左右，不過看影片看到一半，就時不時跳出廣告的觀影體驗，也確實造成部分用戶的不習慣。

對此，YouTube 向 9to5Google 表示目前仍在測試階段，雖然沒有多透露未來的走向會為何，但按照這樣來看，未來 YouTube 也很有可能會對免費會員加入更多不可忽略的廣告。除非用電腦安裝阻擋廣告的插件，或真的下定決心，頭洗下去訂閱 YouTube Premium，否則想不到還有什麼可以不要看到廣告的辦法。是說獺友們最近看 YouTube 時有發現廣告變多嗎？如果在一支 15 分鐘的影片中，出現了超過五個以上的廣告的話，你可以接受嗎？還是你會選擇直接訂閱 YouTube Premium 呢？歡迎留言分享你的看法。

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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