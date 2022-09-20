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疑《俠盜獵車手VI》開發內容影片全曝光 連《俠盜獵車手V》原始碼也兜售

聯合新聞網／ 楊又肇

名為teapotuberhacker的駭客稍早於GTAForums論壇上傳約90支標榜為《俠盜獵車手VI》的早期開發內容影片，雖然後續顯然已由《俠盜獵車手》系列作品開發商Rockstar要求刪除，但已經有不少影片已經透過Twitter等線上管道流傳。

而彭博新聞記者Jason Schreier引述取得內部消息表示，Rockstar已經證實《俠盜獵車手VI》大量開發資料在上週遭洩漏，這些資料都屬於早期開發、非正式完成版本內容。

此外，從目前已經曝光流傳影片內容，更出現疑似為主角之一的拉丁裔女性角色Lucia，其他相關影片更出現名為「Vice City Metro」的交通工具，似乎暗示《俠盜獵車手VI》確實如先前傳聞將以邁阿密作為遊戲假想場景，或許更代表新作將與2002年10月推出的《俠盜獵車手：罪惡城市》有所關連。

另一方面，這名以teapotuberhacker為稱的駭客，更說明自己與近期Uber遭駭事故有關，主要透過向Uber員工發送詐騙簡訊，藉此取得內部系統登入帳號密碼，進而得更多系統存取權限。至於此次取得大量《俠盜獵車手VI》早期開發資料，teapotuberhacker更強調是取得Rockstar內部員工使用Slack帳密，進而取得《俠盜獵車手VI》早期測試版本，更暗示目前也取得《俠盜獵車手V》相關原始編碼內容，並且計畫以超過1萬美元金額對外兜售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

車手 駭客 Uber

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