疑《俠盜獵車手VI》開發內容影片全曝光 連《俠盜獵車手V》原始碼也兜售

名為teapotuberhacker的駭客稍早於GTAForums論壇上傳約90支標榜為《俠盜獵車手VI》的早期開發內容影片,雖然後續顯然已由《俠盜獵車手》系列作品開發商Rockstar要求刪除,但已經有不少影片已經透過Twitter等線上管道流傳。

而彭博新聞記者Jason Schreier引述取得內部消息表示,Rockstar已經證實《俠盜獵車手VI》大量開發資料在上週遭洩漏,這些資料都屬於早期開發、非正式完成版本內容。

此外,從目前已經曝光流傳影片內容,更出現疑似為主角之一的拉丁裔女性角色Lucia,其他相關影片更出現名為「Vice City Metro」的交通工具,似乎暗示《俠盜獵車手VI》確實如先前傳聞將以邁阿密作為遊戲假想場景,或許更代表新作將與2002年10月推出的《俠盜獵車手:罪惡城市》有所關連。

另一方面,這名以teapotuberhacker為稱的駭客,更說明自己與近期Uber遭駭事故有關,主要透過向Uber員工發送詐騙簡訊,藉此取得內部系統登入帳號密碼,進而得更多系統存取權限。至於此次取得大量《俠盜獵車手VI》早期開發資料,teapotuberhacker更強調是取得Rockstar內部員工使用Slack帳密,進而取得《俠盜獵車手VI》早期測試版本,更暗示目前也取得《俠盜獵車手V》相關原始編碼內容,並且計畫以超過1萬美元金額對外兜售。

I cleaned some GTA 6 screenshots, here are high-res pics without dev consoles (thread)#GTA6 #GTAVI pic.twitter.com/Yl2zmnJGPN