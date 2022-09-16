你也愛傳嗎？訊息配這「表情符號」超惹人厭 眾人轟：看了就火大
不少人在傳文字訊息時，會在文字內穿插一些表情符號、顏文字等，以表達當下的情緒，不過就有網友好奇，大家看到什麼表情符號會立刻「爆炸」，文章曝光引發熱烈討論。
該名網友在PTT的WomenTalk板上發問，「看到什麼表情符號會一秒爆炸？」，並表示自己每次看到別人訊息傳「= =」時，不知道為什麼就會很不爽，而且有些人無論回什麼話都要加個「= =」。
原po舉例，像是問別人要吃什麼、要不要一起出去、要看電影嗎？儘管對方都有回覆，但非得加上「= =」。原po坦言，雖然知道對方沒有別的意思，但看到還是覺得很不爽，「大家身邊也有喜歡打「= =」的朋友嗎？」。
文章曝光，許多網友們也認為「= =」很討厭，「看了真的會一把火」、「這樣用真的蠻討厭的 @@比較百搭」、「看了超不爽」、「看起來就是翻白眼無言又無奈的感覺」。
有網友也討論起「= =」的使用時機，「這個不是表示無言的時候用的嗎？」、「我也是無言的時候用」、「是想故意激怒別人才會用吧」。
另外還有人分享，「雖然不是符號，可是ㄏ看了也超不爽」、「我看到XD，會瞬間一肚子氣」、「『呵呵』會讓我一秒不爽」、「嘲諷的話後面加上『^^』好懷念原本的意思」。
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