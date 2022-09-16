快訊

影／台東80年老屋地震倒塌 屋主不捨：結婚的地方

聽新聞
test
0:00 / 0:00

你也愛傳嗎？訊息配這「表情符號」超惹人厭 眾人轟：看了就火大

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇發問，傳文字訊息時，看到什麼表情符號會一秒爆炸？示意圖/ingimage
一名網友好奇發問，傳文字訊息時，看到什麼表情符號會一秒爆炸？示意圖/ingimage

不少人在傳文字訊息時，會在文字內穿插一些表情符號、顏文字等，以表達當下的情緒，不過就有網友好奇，大家看到什麼表情符號會立刻「爆炸」，文章曝光引發熱烈討論。

該名網友在PTT的WomenTalk板上發問，「看到什麼表情符號會一秒爆炸？」，並表示自己每次看到別人訊息傳「= =」時，不知道為什麼就會很不爽，而且有些人無論回什麼話都要加個「= =」。

原po舉例，像是問別人要吃什麼、要不要一起出去、要看電影嗎？儘管對方都有回覆，但非得加上「= =」。原po坦言，雖然知道對方沒有別的意思，但看到還是覺得很不爽，「大家身邊也有喜歡打「= =」的朋友嗎？」。

文章曝光，許多網友們也認為「= =」很討厭，「看了真的會一把火」、「這樣用真的蠻討厭的 @@比較百搭」、「看了超不爽」、「看起來就是翻白眼無言又無奈的感覺」。

有網友也討論起「= =」的使用時機，「這個不是表示無言的時候用的嗎？」、「我也是無言的時候用」、「是想故意激怒別人才會用吧」。

另外還有人分享，「雖然不是符號，可是ㄏ看了也超不爽」、「我看到XD，會瞬間一肚子氣」、「『呵呵』會讓我一秒不爽」、「嘲諷的話後面加上『^^』好懷念原本的意思」。

延伸閱讀

回家發現停車格「停轎子」嚇壞 網：農曆7月忘記收假？

8月大兒子民宿「炸屎」超噁畫面曝 家長「只想賠500」遭網炮轟

北市12行政區CP值最高是哪？ 內行反讚「這區」：為何一堆人嫌爛

「悠遊卡變負數」公車司機怒要他補錢 大批苦主曝都被騙過

相關新聞

你也愛傳嗎？訊息配這「表情符號」超惹人厭 眾人轟：看了就火大

不少人在傳文字訊息時，會在文字內穿插一些表情符號、顏文字等，以表達當下的情緒，不過就有網友好奇，大家看到什麼表情符號會立刻「爆炸」，文章曝光引發熱烈討論。

遊戲調漲是新常態？Ubisoft曝主要漲價類別是這些

近期揭曉《刺客教條：幻象》等新作消息時，Ubisoft執行長Yves Guillemot接受訪談時，認為未來遊戲價格調漲將成為新常態，但主要會是針對3A等級遊戲作品進行調整。

微軟擴大佈局亞洲遊戲市場 更多日本、亞洲作品進駐Xbox Game Pass

稍早於東京電玩展進行的Xbox直播發表會上，微軟宣佈超過20款遊戲將進駐Xbox遊戲平台，同時也確認《二之國：白色聖灰的女王》等日系遊戲作品，以及過去在PlayStation 5平台獨佔的《死亡循環》將進駐Xbox Game Pass。

費時2年打造 Zoom傳計畫推出自有電子郵件、行事曆服務

The Information網站取得消息指稱，Zoom計畫推出自有電子郵件服務與行事曆服務，而內部名稱分別以Zmail與Zcal為稱。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。