遊戲調漲是新常態？Ubisoft曝主要漲價類別是這些
近期揭曉《刺客教條：幻象》等新作消息時，Ubisoft執行長Yves Guillemot接受訪談時，認為未來遊戲價格調漲將成為新常態，但主要會是針對3A等級遊戲作品進行調整。
從2K Sports在2020年8月推出的《NBA 2K21》，成為第一款售價調漲為70美元的遊戲作品之後，包含動視暴雪、Sony、EA，以及Square Enix在內遊戲發行商都將遊戲售價調漲至70美元。
而Ubisoft在此次公布遊戲作品中，同樣也將《怒海戰記》售價調整為70美元，但《刺客教條：幻象》建議售價則依然維持50美元售價。
依照Yves Guillemot說明，未來會依照市場趨勢、內容定位作調整，同時也會考量遊戲製作時所花費人力、技術等成本花費，藉此決定遊戲價格。但強調主要針對大型3A等級遊戲作品價格作調整，並非所有遊戲售價都會調漲。
不過，近期英國消費者提出集體訴訟，指控Sony以其遊戲市場競爭優勢，要求遊戲開發商、發行商額外支付30%分潤，導致消費者必須承擔更高購買遊戲費用，造成消費者權益受損，Ubisoft雖然強調調漲遊戲售價是基於市場趨勢與成本攤平需求，但或許也可能引發消費者不滿。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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