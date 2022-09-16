費時2年打造 Zoom傳計畫推出自有電子郵件、行事曆服務

The Information網站取得消息指稱，Zoom計畫推出自有電子郵件服務與行事曆服務，而內部名稱分別以Zmail與Zcal為稱。

據說Zoom這兩款產品已經花費2年時間研發，或許最快會在今年11月的Zoomtopia年度大會上公佈。

在此之前，Zoom主要是藉由整合連動其他業者的電子郵件、行事曆服務，讓使用者能更容易進行線上辦公、協同作業。而此次傳出準備推出自有電子郵件與行事曆服務，顯然是為了整合自有線上視訊服務，藉此提供更一致性的服務使用體驗。

不過，目前Google、微軟都已經強化其線上工作平台服務，包含Google Workspace、Microsoft Teams目前都接連加入許多更方便使用功能，甚至透過免費版本吸引更多人使用，加上兩者背後都擁有龐大雲端平台資源，Zoom是否能在這些業者搶奪線上協同作業市場的競爭下找出全新發展機會，或許就看接下來會再端出什麼樣的新創服務吧？

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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