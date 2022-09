滑IG發現「2詭異功能」 其中1項自動被打開...網驚呼：太變態了吧

去年6月宣佈將推出,後續則確定延至2023年春季上市的《薩爾達傳說 曠野之息》後續作品,稍早確定將以《薩爾達傳說 王國之淚》 (The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom)作為正式名稱,將在2023年5月12日正式推出。

2022-09-14 08:04