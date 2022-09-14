滑IG發現「2詭異功能」 其中1項自動被打開...網驚呼：太變態了吧
滑臉書及IG等社群軟體是許多人日常生活中每天必做的事，推出新功能時，不少人也會紛紛搶先試用。一名網友在滑IG時，發現了「2個詭異的新功能」，其中一項功能令他不禁直呼，「好可怕，什麼時候開始有這個東西的？」，引起不少網友熱烈討論。
一名網友在Dcard「閒聊版」發文，他發現兩個IG的詭異功能，他點開IG聊天室的小盒子，有好幾則私訊都有顯示「優先順序」，令他相當疑惑，「那就算了，不太影響到我使用」，但他發現第二個功能卻相當傻眼，點進任一聊天室後，再點名字，就會看到「分享你的聊天動態」功能，讓聊天室成員掌握你的聊天動態，例如正在觀看連續影片，他也表示，這項功能是「自動被打開的」，令他不禁直呼，「好可怕，什麼時候開始有這個東西的？」。
網友紛紛表示，「第二個功能也太變態了吧⋯」、「哀居更新的時候好像都會找人試用，不好用的話應該幾天後就會消失了」、「真的很想知道什麼是優先順序」、「我的也有，看了很阿雜」、「感覺隱私被看光光（？不好」、「看到妳這篇才發現我竟然也有第二個功能…該不會會顯示『正在與他人傳送訊息』之類的吧」、「那個優先順序都會不同人換來換去超怪」、「邊緣人表示：沒有這麼多訊息的困擾」。
有網友則分析，聊天室的優先順序是「這是哀居在做測試，是根據你平常回訊息去做判斷的，比較頻繁回覆的會跳優先給你，系統會標示給你看，建議你而已」，分享聊天動態功能則是，「第二個是指跟『正在聊天的那個人』分享動態吧？例如我正在打字，對方就會出現⋯那個符號，或者是我截圖他傳來的影片，對方會顯示我這邊截圖。應該不是大家想的那麼變態，分享給大家自己的聊天動態（？」。
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