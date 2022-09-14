任天堂自家遊戲還不夠 更多第三方遊戲新作都搶著上Switch！
除了公佈自家遊戲作品更新，任天堂在線上直播發表會「Nintendo Direct 2022.9.13」期間，更與Square Enix、CAPCOM、Bandai Namco Entertainment、光榮特庫摩、Marvelous、Spike Chunsoft等業者公佈接下來即將登上的Nintendo Switch的新作。
包含Square Enix公佈更多關於《Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion》宣傳影片，以及《Final Fantasy 節奏劇場》系列新作《TheatRhythm Final Bar Line》，光榮特庫摩則是公佈《萊莎的鍊金工房3》與《零～月蝕的假面～》Remaster版本，Bandai Namco Entertainment更推出傳奇系列人氣作品《交響傳奇 Remastered》，而CAPCOM則是將《惡靈古堡8：村莊》在內《惡靈古堡》系列作品透過雲端串流方式登陸Nintendo Switch平台。
• 《歧路旅人2》：
• 《萊莎的鍊金工房 3》：
• 《健身拳擊 北斗神拳 ～你已經瘦了～》：
• 《零～月蝕的假面～》Remaster 版：
• 《牧場物語 Welcome！美麗人生》：
• 《雙人成行》：
• 《Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion》：
• 《TheatRhythm Final Bar Line》：
• 《收穫之星》：
• 《交響傳奇 Remastered》：
• 《符文工廠 3 豪華版》：
• 《Ib》：
• 《Tunic》：
• 《輕鬆高爾夫 Easy Come Easy Golf》:
• 《惡靈古堡》系列作將以雲端版形式登陸 Switch 平台：
• 《超偵探事件簿 霧雨謎宮》：
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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