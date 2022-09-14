EA Originals合作光榮特庫摩 將打造狩獵主題的全新遊戲
EA旗下EA Originals品牌宣布，將與光榮特庫摩合作，預計打造全新以狩獵為主題的全新遊戲內容。
雙方並未公布新遊戲內容，但透露將以中世紀時代為背景的架空日本作為遊戲舞台，同時僅先公布概念圖像內容。
此外，EA更強調此款新作將以3A等級遊戲規格製作，並且將由製作《真·三國無雙》等無雙系列作品的ω-Force團隊負責打造，而相關細節將會在今年9月底公布。
目前暫時還無法確認此款新作具體細節，或許將類似CAPCOM過去製作的《魔物獵人》系列作品，標榜以自由狩獵魔物的遊玩體驗。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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