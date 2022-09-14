EA Originals合作光榮特庫摩 將打造狩獵主題的全新遊戲

LINE在台灣市占率近9成，於通訊軟體中獨佔鰲頭，隨著對LINE的依賴度愈來愈高，其龐大的資料量也成為佔據手機記憶體的主要元兇。日前一位神人便在網上分享iPhone用戶專屬的「LINE減肥法」，聲稱只要簡單執行6步驟就能讓6.83G直接瘦成334MB（0.3GB）。

2022-09-13 11:10