《聖火降魔錄》新作《Fire Emblem Engage》揭曉 明年1月推出
任天堂於稍早展開的線上直播發表會「Nintendo Direct 2022.9.13」中，揭曉《聖火降魔錄》系列最新作《Fire Emblem Engage》細節，預計將在2023年1月20日推出。
目前任天堂僅先公佈宣傳影片，並且揭曉豪華版遊戲隨附設計畫冊等內容，但具體細節將會在後續公佈。
而從宣傳影片中，可以看見主角將具備紅、藍雙髮色與異色瞳孔特徵，並且配備一只具有不可思議力量的戒指，同時也能看見《聖火降魔錄》系列主角馬爾斯登場，因此與過往故事將有一定連結。
新作將以《Fire Emblem Engage》為稱，預計在明年1月20日正式登上Nintendo Switch平台。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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