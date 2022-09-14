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《薩爾達傳說 曠野之息》續作《王國之淚》再洩新影片 2023年5月登場
去年6月宣佈將推出，後續則確定延至2023年春季上市的《薩爾達傳說 曠野之息》後續作品，稍早確定將以《薩爾達傳說 王國之淚》 (The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom)作為正式名稱，將在2023年5月12日正式推出。
作為《薩爾達傳說 曠野之息》後續作品，《薩爾達傳說 王國之淚》將接續描述林克與重獲自由的薩爾達公主所展開全新冒險，並且將舞台帶到天空浮島。
在此次公佈內容中，任天堂同步揭曉實機遊玩影片內容，並且透過預告影片介紹此次作品特色，其中包含透過古代壁畫暗示人類與魔物之間戰爭，同時也出現如同神祇般的神秘人物。
目前《薩爾達傳說 王國之淚》確定會在2023年5月12日正式推出，並且將提供日文、英文與繁體中文在內語言介面。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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