《薩爾達傳說 曠野之息》續作《王國之淚》再洩新影片 2023年5月登場

去年6月宣佈將推出,後續則確定延至2023年春季上市的《薩爾達傳說 曠野之息》後續作品,稍早確定將以《薩爾達傳說 王國之淚》 (The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom)作為正式名稱,將在2023年5月12日正式推出。

作為《薩爾達傳說 曠野之息》後續作品,《薩爾達傳說 王國之淚》將接續描述林克與重獲自由的薩爾達公主所展開全新冒險,並且將舞台帶到天空浮島。

在此次公佈內容中,任天堂同步揭曉實機遊玩影片內容,並且透過預告影片介紹此次作品特色,其中包含透過古代壁畫暗示人類與魔物之間戰爭,同時也出現如同神祇般的神秘人物。

目前《薩爾達傳說 王國之淚》確定會在2023年5月12日正式推出,並且將提供日文、英文與繁體中文在內語言介面。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦