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IG學TikTok愈學愈慘！短影音reels用戶「沒有任何參與度」原因曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
Instagram一直想打敗勁敵TikTok，但卻遲遲未成功。圖擷自Instagram Reels
Instagram一直想打敗勁敵TikTok，但卻遲遲未成功。圖擷自Instagram Reels

為了搶當社群媒體第一，Instagram（IG）過去已花費數百萬美元更新系統，推出新功能，只希望能挑戰TikTok成功，但新功能卻遭許多名人詬病，而Instagram至此也尚未革命成功。

根據科技媒體《The Verge》指出，Meta內部文件紀錄Instagram的Reels，用戶僅花1760萬小時觀看，相較於TikTok的1.978億小時來比，簡直是小巫見大巫。而報告內甚至指出，Instagram的Reels用戶參與度在過去4周內下降了13.6％，顯示出多數使用者並沒有任何參與度。

而《華爾街日報》也指出，Instagram的Reels主要文題在於缺乏原創內容，幾乎有1/3的影像是來自其他地方，且帶有浮水印或不特別的內容。從TikTok而來的影音內容，已經困擾Instagram一段時間，因此IG決定，只要是非Reels的原生內容，就會影響他們在演算推薦上的排序。

為了吸引人們透過Instagram和Facebook創作，Meta估計花10億美元作為今年年底全球創作者支出，希望可以讓更多人在Meta的社群平台上創作。

Meta發言人 Devi Narasimhan表示，報告中並非與TikTok比較，且也過了比照Reels的時間，這份報告並非全球性，而是反應當下的觀察。

隨著Meta將Instagram打造得越來越像TikTok，也讓用戶反感，不久前金凱莉姐妹更轉發要求Instagram停止試著變成TikTok嘗試的貼文。促使Instagram撤回一些改變。而不少攝影師與社群創作者對Instagram的不滿情緒也日益漸增，他們對Reels的轉型感到失望。

《華爾街日報》日報指稱，Instagram用戶近年來比例劇降，從2019年的70%，到今年夏天的20％；但Meta發言人 Devi駁斥這項說法，表示這數據不準確，這並不是公司的數據。

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