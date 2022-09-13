LINE資料太佔記憶體！神人教1招 iPhone立馬瘦身「6.83G變0.3GB」

LINE在台灣市占率近9成，於通訊軟體中獨佔鰲頭，隨著對LINE的依賴度愈來愈高，其龐大的資料量也成為佔據手機記憶體的主要元兇。日前一位神人便在網上分享iPhone用戶專屬的「LINE減肥法」，聲稱只要簡單執行6步驟就能讓6.83G直接瘦成334MB（0.3GB）。

一名網友在PTT上發文傳授LINE的瘦身大法，不過此法僅適用iPhone，像他本身使用iPhone 11，系統版本為iOS 15.6.1，LINE版本則為12.13.0，執行過程需使用iTunes、iMazing和7zip，他表示自己成功憑藉6個步驟將LINE所佔的記憶體從6.83G降至334MB。

1.先把Line中不需要的聊天室刪一刪、退一退，弄好後再加回去。

2.用iTunes完整備份一次，避免翻車。

3.用iMazinge的管理應用程式將Line的檔案抽出來。

先將抽出的Line.imazingapp改為Line.zip，接著用7zip打開。可以解壓縮一份來找檔案，但刪除還是在7zip內操作比較好，避免後續壓縮回去時出問題。

先開啟iMazinge的管理應用程式，再依序點選卸載、備份。圖擷自 PTT

4.將想要留存的資料夾備份到其他地方，或刪除不要的資料夾。

C 開頭的資料夾是群組聊天，U 開頭的是個人聊天。

5.以上都處理好後，把Line.zip改回Line.imazingapp。

6.用iMazing的管理應用程式將Line.imazingapp丟回手機。

注意！iPhone上顯示回復備份時選「不要回復備份」，到這裡就大功告成了。

最後同樣開啟iMazinge的管理應用程式，再點選卸載、恢復即瘦身完成。圖擷自 PTT

許多網友對此分享紛紛讚歎獲益良多，「太強了！感謝分享」、「推詳細！之前搞了很久，回復的部分一直用不好」、「你是民族的救星、世界的偉人」、「改天來試試，line佔80G，256G手機都快不夠」、「好人一生平安」。

也有網友提供其他建議，「備份留言、刪掉重裝就好，你就會發現都是貼圖在肥」、「紀錄備份再刪掉重裝就好，不用這麼搞剛」、「Line群組聊天室可以刪掉就好。不需要退出就會減肥了」。

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