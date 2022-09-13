Winamp 5.9版本登場 相容Windows 11相容、還支援這些音訊檔案

日前釋出Winamp 5.9 RC1 Build 9999版本之後，Radionomy稍早終於公佈Winamp 5.9正式版本，其中加入支援Hi-Res音質表現，以及VP8高壓縮音訊檔案格式，另外也強化Windows 11運作相容表現。

由於加入支援Hi-Res音質，讓Winamp 5.9正式版本可播放24bit/192kHz音質檔案，另外也增加支援HTTPS加密串流音樂播放功能。

Radionomy目前尚未公布日前透露的Winamp 6.0版本細節，但已經對外公布全新品牌標誌設計。

在先前說明中，Winamp希望重新回歸市場競爭，但在目前音樂市場已經充斥各類串流影音服務，同時MP3使用模式也與過往不同，市場也相當好奇重新出發的Winamp會有什麼樣的改變。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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