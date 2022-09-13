聽新聞
test
0:00 / 0:00
Winamp 5.9版本登場 相容Windows 11相容、還支援這些音訊檔案
日前釋出Winamp 5.9 RC1 Build 9999版本之後，Radionomy稍早終於公佈Winamp 5.9正式版本，其中加入支援Hi-Res音質表現，以及VP8高壓縮音訊檔案格式，另外也強化Windows 11運作相容表現。
由於加入支援Hi-Res音質，讓Winamp 5.9正式版本可播放24bit/192kHz音質檔案，另外也增加支援HTTPS加密串流音樂播放功能。
Radionomy目前尚未公布日前透露的Winamp 6.0版本細節，但已經對外公布全新品牌標誌設計。
在先前說明中，Winamp希望重新回歸市場競爭，但在目前音樂市場已經充斥各類串流影音服務，同時MP3使用模式也與過往不同，市場也相當好奇重新出發的Winamp會有什麼樣的改變。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📌 蘋果新品登場 你想買什麼？
📢 蘋果新品整理／iPhone 14 Pro「動態島」配新紫色嘗鮮、Apple Watch三款包山包海
📢 解封衝日韓泰買iPhone 14！這國便宜到可賺1張廉航來回機票
📢 AirPods Pro 2降500元送更多個人化體驗！圖解3款蘋果耳機哪款適合你
📢 iPhone 14變貴！一表看14種機型價格、電池、功能 哪一款最划算
📢 平價旗艦PK！1圖看iPhone 14對決安卓贏在哪？Sony Xperia 5 IV電量超驚人
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言