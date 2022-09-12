Ubisoft合作Netflix 2023年3款平台獨佔遊戲曝光

Ubisoft宣布，將再次與Netflix進行深入合作，其中包含從2023年起為Netflix打造三款獨家行動裝置遊戲。

在Ubisoft Forward發表會中，Ubisoft宣佈，這三款遊戲將以《英勇之心》、《The Mighty Quest》和《刺客教條》宇宙為基礎延伸製作，並且將在行動裝置平台獨家與Netflix合作，將免費提供全球訂閱使用Netflix會員遊玩，其中將不會夾帶任何廣告或內購項目。

全新的《英勇之心》遊戲，是Ubisoft過去推出的《英勇之心：偉大戰爭》續作，不但由原核心團隊執導，還將保留相同遊戲元素，同時帶來嶄新故事，預計於2023年1月提供Netflix訂閱用戶遊玩。

而繼廣受好評的《城堡搶翻天》行動裝置遊戲之後，《The Mighty Quest》將在2023年帶著全新遊戲登陸Netflix。這一次，遊戲將向隨機生成關卡的Roguelike類型汲取靈感，提供獨特體驗，以新鮮又讓人百玩不厭的方式提供遊玩。

此外，Ubisoft與Netflix的合作中，除了先前製作的《刺客教條》真人影集，接下來也會與Netflix合作打造《刺客教條》宇宙原創遊戲。

Ubisoft 行動長 Jean-Michel Detoc 表示：「在我們繼續為所有平台創造精彩體驗之際，我們很高興能與 Netflix 這樣懂創新、具創造力的夥伴合作。我相信，這樣的合作關係將為 Netflix 會員帶來在行動裝置上進一步探索我們世界和宇宙的絕佳機會。」

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦