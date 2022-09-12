《瑪利歐 + 瘋狂兔子 希望之星》實機遊玩片曝光 雷射超人加入冒險
針對日前揭曉的《瑪利歐 + 瘋狂兔子 希望之星》，Ubisoft在此次Ubisoft Forward發表會中，公布實機遊玩影片內容，同時也宣布雷射超人將加入第三款遊戲擴充內容的精彩冒險。
在會中播出的遊戲實機影片中，瑪利歐和他的朋友們必須將「鮮花大地」從宇宙反派角色咒煞的惡勢力下拯救出來。此外，瑪利歐和他的朋友們也必須擊退敵人，並且面對被咒煞黑暗影響力所激怒與感染的花毛毛。
該段影片展示了一個充滿活力的新世界，還有各種不同玩家可以使用的招式、組合與動作，另外也示範了星可在戰鬥中帶來的瘋狂可能性，而這場頭目戰很有機會成為《瑪利歐 + 瘋狂兔子 希望之星》的另一個經典時刻。
Ubisoft 也向觀眾透露傳奇人物雷射超人將與瘋狂兔子重聚，將成為接下來推出遊戲擴充內容裡的可遊玩新角色，並且將加入瘋兔碧姬公主和瘋兔瑪利歐的陣容。
該擴充內容將可以單獨購買，也可以透過購買季票取得，另外也將收錄在《瑪利歐 + 瘋狂兔子 希望之星》黃金版中。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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