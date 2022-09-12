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《怒海戰記》11月登場！Hold住船隻擊沉敵人 一不小心恐失去所有

聯合新聞網／ 楊又肇

Ubisoft Forward發表會上，Ubisoft公布將於今年11月8日正式推出的《怒海戰記》新預告內容，一探究竟大公司和海盜之間，為了控制印度洋而展開的血腥競賽，以及見識玩家為確保其股權而使用的強大武器。

《怒海戰記》將於今年11月8日在Xbox Series X | S、PlayStation 5，以及Windows PC (Epic Games Store 及 Ubisoft Store)平台推出，玩家也能透過訂閱Ubisoft+ PC平台版，並且在遊戲首發日遊玩。

在此次釋出的「世界觀預告片」中，《怒海戰記》揭露了第二個海盜黃金時代的背後真相。

印度洋只能任由強大公司擺佈，四處可見為爭奪權力、財富而展開的血腥激戰。這些兇惡的船隊向西方交易和出口珍貴的異國貨物，在這場控制稀有資源的暴力競賽中，海盜們毫不留情。《怒海戰記》的遊戲世界讓玩家有機會在危險水域航行，進行秘密交易，打造海盜帝國，成為傳奇霸主之一。

而在「船堅炮利預告片」裡，則是揭開了自訂船隻功能的面紗，而這是戰勝對手的關鍵。

偉大的海盜除了要有令人敬畏的外表，也要懂得戰術性地武裝他們的船隻來擊沉敵人。玩家必須徹底掌控他們的船隻，才能在危險的風暴中占得上風並生存下來。在《怒海戰記》的汪洋之中，玩家隨時有可能失去一切。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

印度 風暴

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