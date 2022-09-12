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尬舞尬起來！《Just Dance 舞力全開2023》今年底推出 新增線上多人共舞

聯合新聞網／ 楊又肇

在稍早進行的Ubisoft Forward發表會中，Ubisoft宣佈《Just Dance 舞力全開 2023》將於今年年底推出。

Ubisoft宣佈，史上最暢銷的音樂電玩遊戲系列最新作品《Just Dance 舞力全開2023》將於今年年底推出，分別在Nintendo Switch、PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox Series X|S平台推出。

《Just Dance 舞力全開》邁入了成為隨選跳舞平台的新時代，將為玩家持續提供免費更新內容，並透過以下新功能帶來更多的舞動方式：

• 線上多人遊戲：這是《Just Dance 舞力全開》系列的一大創舉，讓玩家可以透過線上群組與他們的五位朋友或世界各地的其他玩家一起在線上享受完整遊戲。

所有玩家無論身在何處，都將連線到主持人的選單，使他們能夠透過新的表情貼紙系統進行互動，一起挑選歌曲及踏進舞池。

線上群組將支援跨平台遊玩，而玩家也可以繼續享受本機多人遊戲的樂趣！

• 全新藝術風格和重新設計的使用者介面：踏進嶄新的《Just Dance 舞力全開》世界，體驗全新外觀與感受、身歷其境的3D世界和直覺的選單操作。

• 強大的推薦系統：全新改進的推薦系統將為玩家提供便利性十足的個人化播放清單和選曲。

• 進度與獎勵：玩家可以透過全新的進度系統提升等級，讓他們每跳完一支舞就能獲得遊戲點數。這些點數可用來解鎖新獎勵，例如在《Just Dance 舞力全開》中首次自訂舞者卡片！玩家可以根據自己的個人風格修改頭像、背景、徽章和別名來個人化自己的舞者卡片。他們還可以用點數兌換遊戲中的貼紙，這些貼紙可用來與線上群組裡的其他玩家溝通交流。

• 免費更新內容：《Just Dance 舞力全開》將提供定期、持續的更新內容，因此玩家可以在未來幾年裡期待新的遊戲模式、歌曲和主題季的登場。

《Just Dance 舞力全開 2023》帶來了40首新的歌曲和宇宙，包括榜上熱門金曲、網路瘋傳歌曲，和以下的原創歌曲：

• Dua Lipa 演唱的「Physical」

• K/DA Ft. Madison Beer、(G)I-DLE、Lexie Liu、Jaira Burns 和 Seraphine演唱的「More」

• Justin Timberlake 演唱的「CAN’T STOP THE FEELING!」

• Zara Larsson 演唱的「Love Me Land」

• Bruno Mars 演唱的「Locked Out of Heaven」

• The Kid LAROI 和 Justin Bieber 演唱的「STAY」

• Ava Max 演唱的「Sweet But Psycho」

• Clean Bandit Ft. Jess Glynne 演唱的「Rather Be」

• The Just Dancers 演唱的「If You Wanna Party」

此外，玩家可在iOS和Android裝置上免費使用的「Just Dance Controller」app，提供了手機評分技術，能將智慧手機變成控制器，最多可讓六名玩家一起跳舞，而不需要任何額外配件。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

外配

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